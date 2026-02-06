Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Segunda División | Torneo Competencia |

va tomando forma

Cambio en los descensos y mismo formato: así se jugará la Segunda División

La Segunda División comenzará el próximo 7 de marzo con la disputa del Torneo Competencia. Además, no habría descenso de manera directa, sino que una promoción.

Así se jugará la Segunda División.

El comienzo del campeonato de la Segunda División ya tiene fecha marcada, los clubes votaron que el puntapié inicial sea el próximo 7 de marzo con la disputa del Torneo Competencia. Además, se mantendría el mismo formato del año pasado.

La Segunda División comenzaría el 7 de marzo con el Torneo Competencia, que nuevamente será con dos series de siete equipos cada uno. La final del torneo está estipulada para el 25 de abril.

El fin de semana siguiente, el 2 de mayo, estaría dando comienzo a la fase regular que se extenderá hasta el primer fin de semana de noviembre. Los playoffs comenzarán el 14 de noviembre mientras que las finales serían el 28 de noviembre y el 5 de diciembre.

Los catorce clubes que participarán de la temporada, son Atenas de San Carlos, Cerrito, Colón, Fénix, Huracán, La Luz, Miramar Misiones, Oriental, Paysandú, Plaza Colonia, Rentistas, River Plate, Tacuarembó y Uruguay Montevideo.

Además, se votó que el Campeonato Uruguayo de la Segunda División lleve el nombre de Elías Zumar. Los ascensos se llamarán Elías Zumar y Pedro Larroque mientras que el Torneo Competencia llevará el nombre de Mario Sanseverino.

Otra de las resoluciones que se tomó en el Consejo de Liga, fue que las entradas para los partidos deberán tener un costo mínimo de $200 y las más caras no podrán superar los $400.

Ascensos y descenso

Para esta temporada, el régimen de ascensos se va a mantener. El campeón de la tabla Anual y el que se ubique en el segundo lugar, subirán a Primera División. Mientras tanto, entre el 3º y el 6º (o el ganador del Torneo Competencia), disputarán los playoffs buscando el tercer ascenso.

La gran novedad pasaría por los descensos a la Primera Amateur. Según informó Caras y Caretas en el mes de diciembre, el Consejo de Liga había aprobado modificar el régimen y que por esta temporada no haya descensos directos, sino que el disputen una promoción contra el 3º y 4º de la Primera Amateur.

Esta resolución la deberá aprobar el Consejo del Fútbol Profesional. Este cambio tiene como objetivo convertir el campeonato de la Segunda División en un torneo con 16 equipos disputándolo.

