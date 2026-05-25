Esta tarde se va a estar cerrando la tercera fecha de la fase regular de la Segunda División, etapa en la cuál Plaza Colonia derrotó en un duelo directo a Oriental y de esta manera, el patablanca quedó como el único líder de la tabla Anual de la divisional.
esta noche se cierra la fecha
Segunda División: Plaza Colonia ganó un choque directo y es único líder
Esta noche se va a estar cerrando una nueva fecha de la fase regular, cuando desde las 18:00 horas, Miramar Misiones reciba a Fénix en el Charrúa.