Segunda División: Plaza Colonia ganó un choque directo y es único líder

Miramar Misiones va a estar recibiendo en el estadio Charrúa a Fénix, choque que comenzará a las 18:00 horas y contará con el arbitraje de Jonathan De León. Este partido marcará el final de la fecha, y tendrá a los locales necesitados de puntos para salir del fondo de la tabla, mientras que los de Capurro pueden quedar como los únicos escoltas.