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Deportes Segunda División | Miramar Misiones | oriental

esta noche se cierra la fecha

Segunda División: Plaza Colonia ganó un choque directo y es único líder

Esta noche se va a estar cerrando una nueva fecha de la fase regular, cuando desde las 18:00 horas, Miramar Misiones reciba a Fénix en el Charrúa.

Plaza Colonia es el único líder de la Segunda División.

Plaza Colonia es el único líder de la Segunda División.

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Esta tarde se va a estar cerrando la tercera fecha de la fase regular de la Segunda División, etapa en la cuál Plaza Colonia derrotó en un duelo directo a Oriental y de esta manera, el patablanca quedó como el único líder de la tabla Anual de la divisional.

Miramar Misiones va a estar recibiendo en el estadio Charrúa a Fénix, choque que comenzará a las 18:00 horas y contará con el arbitraje de Jonathan De León. Este partido marcará el final de la fecha, y tendrá a los locales necesitados de puntos para salir del fondo de la tabla, mientras que los de Capurro pueden quedar como los únicos escoltas.

En cuánto a los resultados del fin de semana, lo más destacado fue el triunfo de Plaza Colonia contra oriental, resultado que lo coloca en lo más alto de la tabla. Además, Cerrito se llevó un gran triunfo como local ante Huracán y quedó en la zona alta de la tabla.

A su vez, River Plate y Tacuarembó volvieron a ganar y enderezaron su camino. Atenas de San carlos se llevó un grandísimo triunfo ante Paysandú que lo saca del pozo de la tabla.

Resultados y posiciones de la Segunda División

Resultados

  • Plaza Colonia 3-1 Oriental
  • Atenas 3-2 Paysandú
  • Rentistas 1-2 River Plate
  • Tacuarembó 2-0 Colón
  • La Luz 2-0 Uruguay Montevideo
  • Cerrito 2-0 Huracán
  • 18:00 - Miramar Misiones vs Fénix

Posiciones

  1. Plaza Colonia - 18
  2. Oriental - 15
  3. Fénix - 14 (-1)
  4. Cerrito - 14
  5. Huracán - 14
  6. Rentistas - 13
  7. La Luz - 12
  8. River Plate - 11
  9. Colón - 10
  10. Uruguay Montevideo - 10
  11. Tacuarembó - 10
  12. Atenas - 10
  13. Miramar Misiones - 6 (-1)
  14. Paysandú - 5

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