El palo de Coates a los dirigentes: "Las cosas se arreglan adentro, no afuera"

Respecto a un posible retiro, el capitán tricolor reveló que "en algún momento se me pasó por la cabeza" pero al ser el capitán y "responsable de mis compañeros y estoy acá para seguir y hacerme cargo".

Un palito para los dirigentes de Nacional

Sebastián Coates hizo referencia al momento institucional que atraviesa el club que en estos momentos vive momentos de mucha tensión. El capitán sostuvo que con el presidente del club, Ricardo Vairo, tiene "la mejor relación" y valoró que "es una de las personas que siempre está acá en Los Céspedes y cuando puede viene y hablamos".

"Creo que hay muchas cosas que hoy están pasando y no generan estabilidad; al contrario, generan desestabilidad y no son buenas para Nacional. No vamos a hablar del plantel y jugadores. Lo que tenemos que hacer es, todos, ayudar a Nacional para que salga de este momento, del que todos somos responsables. Ya les dije a varios que las cosas se arreglan adentro, no afuera. Sería lo mejor para todo el club", aseguró.

Además, Coates dejó una fuerte crítica ante las declaraciones "que salen a la prensa" por parte de los dirigentes del club. "Hay mucha gente que quiere a Nacional, que trabaja en silencio y que realmente quiere que a Nacional le vaya bien, y quizás hay otra gente que tiene otros intereses y no que a Nacional le vaya bien".

"Yo estoy acá para ayudar al club e intentar que a Nacional le vaya bien, y para intentar salir de la situación en la que estamos. Creo que hay mucha gente que está en el mismo barco y me encantaría que todos estuvieran en el mismo barco de sacar a Nacional adelante. Y no que sea por un ego personal o por buscar posiciones en otros lados", puntualizó.

Las salidas de Bava y Eguren y llegada de Carreño

El área deportiva de Nacional vive momentos de turbulencia, dónde además de la salida de Jorge Bava se le sumaron las renuncias tanto de Sebastián Eguren como de Martín Liguera.

Respecto a la salida de Eguren, lamentó la decisión de quien supo ser su compañero en la selección uruguaya y quién "me fue a buscar a Portugal para que volviera a Nacional. Siempre voy a estar agradecido con él. Es una lástima que no se le hayan dado los resultados".

"Jorge Bava y su cuerpo técnico trabajaron de la mejor manera pero a veces el fútbol es ingrato y eso no se ve en resultados", dijo Coates respecto a la salida de Bava.

Finalmente, hizo referencia a la llegada de Daniel Carreño, quien a su entender "es una persona de la casa y con más historia que cualquiera de nosotros en el club. Como capitán solo queda darle la bienvenida”