Daniel Carreño: la urgencia de ganar, el clásico y un plantel "sin divisiones"

“Parece que la situación es caótica y esto se revierte con resultados. Ojalá que sea con nosotros. Creemos que hay una luz. Estamos representando a un club con mucha historia. Vamos a hacer lo imposible, nos vamos a tirar de cabeza en cada pelota. Nacional seguro va a luchar por el campeonato”, afirmó.

“No tengo tiempo para inculcar mi idea. Nacional tiene un estilo propio de juego, es el de ganar y jugar bien. Hoy nos urge ganar y a partir de ahí intentaremos jugar bien. Vamos a pedirle cosas simples en los trabajos tácticos que mañana pondremos en marcha. Es obvio que voy a intentar tocar algo”, sostuvo el flamante entrenador.

Finalmente, Carreño hizo referencia al partido clásico que se viene en la cuarta fecha del Clausura, dónde Nacional será visitante ante Peñarol. Sobre esto, aseguró que si bien “interiormente el clásico se juega todo el año, desde que sale el fixture”, afirmó que “hoy estoy enfocado en el partido contra Progreso”.

El plantel de Nacional

El nuevo entrenador tricolor destacó que se encontró un plantel “sin divisiones y preocupado por revertir la situación”, por lo que aseguró tener “muchas esperanzas puestas en ellos”.

Respecto a los jugadores, puntualizó en que “el que esté bien va a jugar” sin importar “su edad, su nacionalidad, no importa nada. El que demuestre que está bien, va a jugar”.

“Siempre que aparezca un jugador que pueda aportar, bienvenido sea. Yo no tengo ningún nombre ni pedí a nadie para incorporar, pero estamos atentos a cualquier posibilidad que pueda surgir en estos días”, aseguró Carreño.