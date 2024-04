Caruso Lombardi: "El del VAR estaba sentado, fumándose un faso con un whisky"

Caruso Lombardi: "Tendríamos que haber ganado"

El técnico argentino dijo que "fue un partido que lo tendríamos que haber ganado, llegamos cuatro veces en el primer tiempo y ellos una y nos hicieron un gol, esta bien. En el segundo ellos mejoraron, nosotros nos quedamos un poco y con los cambios equiparamos. Pero inventan cosas para que el equipo chico pierda. Ya estoy aburrido de esto; es igual al fútbol argentino. La línea no sabía ni qué decirme, sólo me miraba", explicó.

"Respeten a los pibes que se mataron en un partido con Nacional. Hernán (Heras, el árbitro), cobró una falta en todo el partido para Miramar. Yo le dije en una clarita donde levantaron a Cabrera como cinco metros que al menos nos cobrara una cerca. '¿Qué tenes miedo que pateemos un tiro libre?'", dijo Caruso.

Y continuó: "No podemos bajar la cabeza y dejar que nos hagan lo que quieran porque jugamos con Nacional", dijo en otro tramo, para luego ampliar: "Me importa un pomo que juguemos contra Nacional, podemos jugar contra el Manchester igual, no me interesa, respeta a mi equipo. Me anularon un gol que fue una risa, no se puede hacer eso".

"Te voy a decir algo más, dio seis minutos de descuento, cuando solo en esa acción estuvo parado cinco. Y de esos seis le faltó jugar uno. ¿Tenía miedo que lo empatemos?. Esas cosas no he hacen. Si los hinchas se dan cuentan que no es fuera de lugar, el del VAR que está sentado, fumándose un faso con un whisky, ¿no se da cuenta?", mencionó.

"Mis pibes se mataron para jugar hoy, merecían un triunfo, pero no nos respetaron. Estoy muy angustiado, estoy podrido de los jueces, de los dirigentes y de estos robos. ¿Cómo hago yo ahora para levantar a los pibes? No hay derecho, me duele ver a mis jugadores así. Ya está, estoy re caliente, pero no me voy a callar porque digo la verdad", aseveró.

"El del VAR no sé como se llama (Christian Ferreyra) pero ya me dijeron algunas cosas. Nos cocinaron a fuego lento, una pena porque con el partido que hizo este equipo merecía mucho mas", cerró.