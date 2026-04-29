Plan Juntos: gobierno entregó 24 viviendas en Campo Galusso

El proceso de realojo había comenzado en 2022 con el relevamiento de 46 familias. Durante la transición, 18 de ellas accedieron a subsidios de alquiler, mientras que el resto permaneció en contenedores habitacionales hasta la finalización de sus nuevas viviendas.

En paralelo, quedó inaugurado un centro social para el barrio, instalado en un inmueble expropiado por la comuna y cedido al Plan Juntos, con el objetivo de promover el desarrollo comunitario.

Orsi: "Un desafío gigante"

Durante la actividad, Orsi valoró el avance como parte de una política de largo plazo y señaló que la inauguración representa un “granito de arena, un empujón a un desafío gigante de larga data”, en alusión a la problemática de los asentamientos.

Por su parte, Paseyro subrayó el impacto social de la vivienda, al sostener que no se trata solo de un techo, sino también de “seguridad, salud, familia”. En ese sentido, hizo énfasis en la importancia de que los vecinos se apropien del nuevo entorno y lo conviertan en un espacio de convivencia.

La ministra adelantó que este año se iniciará una nueva etapa con la construcción de otras 24 viviendas. Además, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, anunció que las familias beneficiarias recibirán sin costo equipos de aire acondicionado.