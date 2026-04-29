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Política plan de realojo | Orsi |

"Un desafío gigante"

Plan Juntos: gobierno entregó 24 viviendas en Campo Galusso

La entrega forma parte de la segunda etapa del plan de realojo en el exasentamiento, que prevé 77 viviendas y nuevas obras comunitarias en la zona.

Gobierno entregó 24 viviendas en Campo Galusso.

Gobierno entregó 24 viviendas en Campo Galusso.

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El Gobierno concretó la entrega de 24 viviendas en Campo Galusso, en el barrio Unión de Montevideo, en el marco del plan de realojo que lleva adelante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en ese exasentamiento. La actividad contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi y autoridades nacionales y departamentales.

Según informó Presidencia, se trató de la segunda etapa de un proceso iniciado en 2019, que prevé alcanzar un total de 77 soluciones habitacionales una vez finalizadas las obras. Detallaron también lque as viviendas entregadas fueron construidas en un plazo de 10 meses, lo que la ministra Tamara Paseyro destacó como un “tiempo récord”.

La zona, ubicada entre Molinos de la Unión y Silvestre Pérez, fue objeto de una transformación integral que incluyó aportes de la Intendencia de Montevideo en infraestructura, vialidad, saneamiento y servicios básicos, con una inversión de 30 millones de pesos.

El proceso de realojo había comenzado en 2022 con el relevamiento de 46 familias. Durante la transición, 18 de ellas accedieron a subsidios de alquiler, mientras que el resto permaneció en contenedores habitacionales hasta la finalización de sus nuevas viviendas.

En paralelo, quedó inaugurado un centro social para el barrio, instalado en un inmueble expropiado por la comuna y cedido al Plan Juntos, con el objetivo de promover el desarrollo comunitario.

Orsi: "Un desafío gigante"

Durante la actividad, Orsi valoró el avance como parte de una política de largo plazo y señaló que la inauguración representa un “granito de arena, un empujón a un desafío gigante de larga data”, en alusión a la problemática de los asentamientos.

Por su parte, Paseyro subrayó el impacto social de la vivienda, al sostener que no se trata solo de un techo, sino también de “seguridad, salud, familia”. En ese sentido, hizo énfasis en la importancia de que los vecinos se apropien del nuevo entorno y lo conviertan en un espacio de convivencia.

La ministra adelantó que este año se iniciará una nueva etapa con la construcción de otras 24 viviendas. Además, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, anunció que las familias beneficiarias recibirán sin costo equipos de aire acondicionado.

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