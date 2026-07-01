Catino renunció como Secretario General de Peñarol con críticas a la gestión de Ruglio

“Peñarol debe estar siempre por encima de cualquier persona, cargo o circunstancia. Seguiré defendiendo a nuestro Club desde el Consejo Directivo”, cerró el comunicado Rodolfo Catino.

Embed He presentado mi renuncia al cargo de Secretario General del Club Atlético Peñarol.



Lo hago por razones estrictamente institucionales. Desde el inicio de este período intenté contribuir a mejorar el funcionamiento del club y fortalecer el rol del Consejo Directivo, pero no logré… — Rodolfo Catino (@RodolfoCatino) June 30, 2026

Tercer Secretario que renuncia

A lo largo de la gestión de Ignacio Ruglio, contando la actual renuncia de Catino, ya son tres las personas que decidieron dejar ese cargo por discrepancias con el entrenador.

Evaristo González fue el primero, cuando en junio de 2023 dejó el cargo luego de que se resolviera mantener a Javier Bengoechea como gerente deportivo luego de que el Consejo Directivo del club votó dos veces a favor de cesarlos.

Quien lo sustituyó fue Edgardo Novick quien se mantuvo en el cargo hasta diciembre de 2024, momento en el que presentó su renuncia. "El enfoque individual que ha adoptado Ruglio este año contrasta fuertemente con el del año anterior y frente a esta nueva forma decido dar un paso al costado", explicó en ese momento.