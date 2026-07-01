Arde la interna de Peñarol, que en las últimas horas el Consejo Directivo volvió a sufrir una renuncia. A través de un comunicado en sus redes sociales, Rodolfo Catino anunció su renuncia como Secretario General del club, y dejó una crítica a la gestión de Ruglio.
tercero que renuncia
Catino renunció como Secretario General de Peñarol con críticas a la gestión de Ruglio
"No logré modificar una forma de conducción que, a mi entender, coloca al Consejo ante decisiones ya tomadas o hechos consumados", sostuvo Catino.