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Deportes Catino | Club Atlético Peñarol |

tercero que renuncia

Catino renunció como Secretario General de Peñarol con críticas a la gestión de Ruglio

"No logré modificar una forma de conducción que, a mi entender, coloca al Consejo ante decisiones ya tomadas o hechos consumados", sostuvo Catino.

Catino renunció como Secretario General de Peñarol con críticas a la gestión de Ruglio

Catino renunció como Secretario General de Peñarol con críticas a la gestión de Ruglio
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Arde la interna de Peñarol, que en las últimas horas el Consejo Directivo volvió a sufrir una renuncia. A través de un comunicado en sus redes sociales, Rodolfo Catino anunció su renuncia como Secretario General del club, y dejó una crítica a la gestión de Ruglio.

El ahora ex secretario del club, explicó que esta decisión la tomó por “razones estrictamente institucionales”. Agregó que “desde el inicio de este período intenté contribuir a mejorar el funcionamiento del club y fortalecer el rol del Consejo Directivo”.

En ese contexto, apuntó directamente contra la gestión del club, alegando que “no logré modificar una forma de conducción que, a mi entender, coloca al Consejo ante decisiones ya tomadas o hechos consumados”.

“Peñarol debe estar siempre por encima de cualquier persona, cargo o circunstancia. Seguiré defendiendo a nuestro Club desde el Consejo Directivo”, cerró el comunicado Rodolfo Catino.

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Tercer Secretario que renuncia

A lo largo de la gestión de Ignacio Ruglio, contando la actual renuncia de Catino, ya son tres las personas que decidieron dejar ese cargo por discrepancias con el entrenador.

Evaristo González fue el primero, cuando en junio de 2023 dejó el cargo luego de que se resolviera mantener a Javier Bengoechea como gerente deportivo luego de que el Consejo Directivo del club votó dos veces a favor de cesarlos.

Quien lo sustituyó fue Edgardo Novick quien se mantuvo en el cargo hasta diciembre de 2024, momento en el que presentó su renuncia. "El enfoque individual que ha adoptado Ruglio este año contrasta fuertemente con el del año anterior y frente a esta nueva forma decido dar un paso al costado", explicó en ese momento.

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