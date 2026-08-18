Orsi dialogó con cámaras empresariales sobre situación del puerto y conflictividad laboral

En diálogo con Caras y Caretas, Loureiro comentó que la reunión fue "muy buena" y agregó que también dialogaron sobre la "reducción de la jornada laboral" y a "la conflictividad laboral", en particular la situación del puerto y el conflicto entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato portuario.

"Torre Ejecutiva está monitoreado el tema de cerca, están muy cercanos a los temas de la negociación bipartita", que se está llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Poder Ejecutivo "tiene todos los instrumentos disponibles para avanzar" en una solución.

De la reunión que se desarrolló en la Torre Ejecutiva, también participaron por parte del Poder Ejecutivo, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Por las cámaras empresariales, también concurrieron los titulares de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García; de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, y de la Intergremial del Transporte, Ignacio Asumendi.

En sus redes sociales, luego de la reunión, Orsi informó que en la oportunidad dialogaron “sobre los principales desafíos de la actividad económica” y remarcó que “el diálogo con los sectores productivos es fundamental para seguir avanzando".