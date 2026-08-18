“Dialogamos sobre competitividad, logística, energía y las condiciones necesarias para seguir generando inversión y empleo en Uruguay”, informó el presidente de la República, Yamandú Orsi, tras recibir este martes 18, en la Torre Ejecutiva, a una delegación de la Confederación de Cámaras Empresariales.
Reunión en Presidencia
Orsi dialogó con cámaras empresariales sobre situación del puerto y conflictividad laboral
El Poder Ejecutivo "está monitoreando el tema de cerca" y "tiene todos los instrumentos disponibles para avanzar" en una solución, dijo a Caras y Caretas, el líder empresarial, Leonardo Loureiro, sobre el conflicto en el puerto de Montevideo.