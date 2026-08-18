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Política Orsi | cámaras | puerto

Reunión en Presidencia

Orsi dialogó con cámaras empresariales sobre situación del puerto y conflictividad laboral

El Poder Ejecutivo "está monitoreando el tema de cerca" y "tiene todos los instrumentos disponibles para avanzar" en una solución, dijo a Caras y Caretas, el líder empresarial, Leonardo Loureiro, sobre el conflicto en el puerto de Montevideo.

Orsi, Oddone y Sánchez junto a representantes empresariales.

Orsi, Oddone y Sánchez junto a representantes empresariales.

 Martín Pérez / Presidencia
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Por Redacción Caras y Caretas

Dialogamos sobre competitividad, logística, energía y las condiciones necesarias para seguir generando inversión y empleo en Uruguay”, informó el presidente de la República, Yamandú Orsi, tras recibir este martes 18, en la Torre Ejecutiva, a una delegación de la Confederación de Cámaras Empresariales.

En la búsqueda de "soluciones para sostener la actividad y cuidar el trabajo"

"También intercambiamos sobre la situación del puerto y la conflictividad laboral, buscando soluciones que permitan sostener la actividad y cuidar el trabajo", añadió Orsi en una publicación en sus redes sociales.

La delegación de la Confederación de Cámaras Empresariales estuvo encabezada por el presidente de la institución, Leonardo Loureiro.

En diálogo con Caras y Caretas, Loureiro comentó que la reunión fue "muy buena" y agregó que también dialogaron sobre la "reducción de la jornada laboral" y a "la conflictividad laboral", en particular la situación del puerto y el conflicto entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato portuario.

"Torre Ejecutiva está monitoreado el tema de cerca, están muy cercanos a los temas de la negociación bipartita", que se está llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Poder Ejecutivo "tiene todos los instrumentos disponibles para avanzar" en una solución.

De la reunión que se desarrolló en la Torre Ejecutiva, también participaron por parte del Poder Ejecutivo, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Por las cámaras empresariales, también concurrieron los titulares de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García; de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, y de la Intergremial del Transporte, Ignacio Asumendi.

En sus redes sociales, luego de la reunión, Orsi informó que en la oportunidad dialogaron “sobre los principales desafíos de la actividad económica” y remarcó que “el diálogo con los sectores productivos es fundamental para seguir avanzando".

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