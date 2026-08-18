La iniciativa que promueve la cooperación internacional y el desarrollo de políticas culturales con participación comunitaria, suma ahora al Gobierno de Canelones, junto a 38 gobiernos locales de América Latina. Con este paso, el departamento se convierte en el primer gobierno subnacional de Uruguay en formar parte de esta red.
Articulación institucional
Canelones se suma a IberCultura Viva y fortalece su proyección internacional en políticas culturales
El departamento se convirtió en el primer gobierno subnacional de Uruguay en integrarse a la Red de Ciudades y Gobiernos Locales de IberCultura Viva.