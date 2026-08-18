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Sociedad Canelones | IberCultura Viva | participación

Articulación institucional

Canelones se suma a IberCultura Viva y fortalece su proyección internacional en políticas culturales

El departamento se convirtió en el primer gobierno subnacional de Uruguay en integrarse a la Red de Ciudades y Gobiernos Locales de IberCultura Viva.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La iniciativa que promueve la cooperación internacional y el desarrollo de políticas culturales con participación comunitaria, suma ahora al Gobierno de Canelones, junto a 38 gobiernos locales de América Latina. Con este paso, el departamento se convierte en el primer gobierno subnacional de Uruguay en formar parte de esta red.

IberCultura Viva, es un espacio de cooperación internacional integrado por 38 gobiernos locales de América Latina comprometidos con el fortalecimiento de las políticas culturales de base comunitaria.

IberCultura Viva impulsa políticas públicas orientadas a fortalecer la participación de las comunidades en la vida cultural, promover el ejercicio de los derechos culturales y fomentar el intercambio de experiencias entre gobiernos locales y organizaciones sociales. Además, busca consolidar redes de colaboración que contribuyan al desarrollo cultural en la región.

Participación en Mercociudades y nuevos desafíos

La adhesión representa una nueva oportunidad para que Canelones profundice sus vínculos de cooperación internacional, intercambie buenas prácticas con otras ciudades y fortalezca las políticas culturales que se desarrollan junto a organizaciones y comunidades del territorio. Asimismo, permitirá impulsar nuevas herramientas de participación ciudadana y articulación institucional.

El ingreso del Gobierno de Canelones se concretó durante la reunión del Consejo de Mercociudades, realizada en Quilmes, Argentina. En representación del departamento participaron el secretario general, Pedro Irigoin, y el director general de Cultura, Sergio Machín. Por IberCultura Viva estuvo presente Diego Benhabib.

Durante el encuentro también se desarrolló un espacio de intercambio entre autoridades y responsables de Cultura de distintos gobiernos locales integrantes de Mercociudades. En esa instancia se abordaron temas vinculados a la sistematización de la legislación cultural y a la construcción de indicadores que permitan medir el acceso de la ciudadanía a los derechos culturales, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en las ciudades de la región.

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