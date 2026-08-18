Canelones se suma a IberCultura Viva y fortalece su proyección internacional en políticas culturales

Participación en Mercociudades y nuevos desafíos

La adhesión representa una nueva oportunidad para que Canelones profundice sus vínculos de cooperación internacional, intercambie buenas prácticas con otras ciudades y fortalezca las políticas culturales que se desarrollan junto a organizaciones y comunidades del territorio. Asimismo, permitirá impulsar nuevas herramientas de participación ciudadana y articulación institucional.

El ingreso del Gobierno de Canelones se concretó durante la reunión del Consejo de Mercociudades, realizada en Quilmes, Argentina. En representación del departamento participaron el secretario general, Pedro Irigoin, y el director general de Cultura, Sergio Machín. Por IberCultura Viva estuvo presente Diego Benhabib.

Durante el encuentro también se desarrolló un espacio de intercambio entre autoridades y responsables de Cultura de distintos gobiernos locales integrantes de Mercociudades. En esa instancia se abordaron temas vinculados a la sistematización de la legislación cultural y a la construcción de indicadores que permitan medir el acceso de la ciudadanía a los derechos culturales, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en las ciudades de la región.