Central se salvó del descenso, Cerro sorprendió en Maldonado y Nacional se bajó de la definición

Nacional volvió a tropezar

La jornada sabatina se cerró en el Gran Parque Central, donde Nacional empató 1-1 frente a Albion y dejó escapar dos puntos ante un rival que supo aprovechar sus oportunidades.

El conjunto tricolor se puso en ventaja a los 16 minutos mediante un gol en contra de Pablo Lacoste, pero Albion consiguió la igualdad a los 82 minutos por intermedio de Iker Zufiaurre.

El empate dejó un sabor amargo para Nacional, que necesitaba ganar para fortalecer sus aspiraciones en la recta final de la temporada.

La fecha continúa este domingo

La actividad de la 14.ª etapa continuará este domingo con dos encuentros que pueden resultar determinantes para la definición del Clausura y la Tabla Anual.

A las 16:30, Danubio recibirá a Liverpool en Jardines del Hipódromo, mientras que a las 20:00 Defensor Sporting enfrentará a Peñarol en el estadio Luis Franzini.

La fecha se completará el lunes con el partido entre Wanderers y Juventud.