Leonardo Herou anunció que la intendencia de Montevideo está por llegar a los 60 mil contenedores distribuidos

En esta oportunidad, cada vivienda recibió un contenedor para depositar residuos mezclados. Además, quienes optaron por clasificar sus residuos compostables recibieron composteras para dar un tratamiento adecuado a esos materiales y reducir la cantidad de basura que termina en los contenedores de la vía pública.

La intervención también incluyó el retiro de 72 contenedores de la calle, como parte del proceso de transformación del sistema de limpieza y gestión de residuos que impulsa la Intendencia.

Asimismo, se instalaron islas en distintos puntos de la zona para facilitar la disposición de materiales reciclables y ampliar las alternativas de clasificación para vecinos y vecinas.

La entrega comprendió el área delimitada por Camino Tomkinson, en ambas aceras; avenida Cibils, también en ambas aceras, y Brigadier General Manuel Oribe, en su acera norte.

Hogares sustentables de la intendencia

Con cada nueva incorporación, Hogares Sustentables amplía la participación de las familias en la gestión ambiental y avanza hacia el objetivo de construir un sistema de limpieza que combine infraestructura, clasificación de residuos y compromiso ciudadano.