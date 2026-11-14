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Leonardo Herou |

Leonardo Herou anunció que la intendencia de Montevideo está por llegar a los 60 mil contenedores distribuidos

Leonardo Herou dijo que la Intendencia de Montevideo proyecta alcanzar los 80 mil contenedores antes de fin de año.

Leonardo Herou habló de la entrega de contenedores por parte de la Intendencia de Montevideo.

Leonardo Herou habló de la entrega de contenedores por parte de la Intendencia de Montevideo.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

El programa Hogares Sustentables continúa ampliando su alcance en Montevideo. Este sábado 14 de noviembre, 2.310 hogares de los barrios Las Torres y Parque Tomkinson, en el Municipio A, recibieron nuevos contenedores intradomiciliarios y composteras para fortalecer la gestión de residuos y promover la clasificación en origen.

La jornada se desarrolló en Francisco de Quevedo 6081 y permitió avanzar hacia una nueva meta del programa. El director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, anunció que la comuna está próxima a alcanzar los 60 mil contenedores distribuidos en todo el departamento.

Leonardo Herou: "Se espera llegar a 80 mil contenedores"

«Se espera llegar hasta 80 mil para fin de año para seguir transformando Montevideo», señaló Herou, al destacar el crecimiento de una iniciativa que busca modificar los hábitos de disposición de residuos y acercar soluciones a los hogares.

En esta oportunidad, cada vivienda recibió un contenedor para depositar residuos mezclados. Además, quienes optaron por clasificar sus residuos compostables recibieron composteras para dar un tratamiento adecuado a esos materiales y reducir la cantidad de basura que termina en los contenedores de la vía pública.

La intervención también incluyó el retiro de 72 contenedores de la calle, como parte del proceso de transformación del sistema de limpieza y gestión de residuos que impulsa la Intendencia.

Asimismo, se instalaron islas en distintos puntos de la zona para facilitar la disposición de materiales reciclables y ampliar las alternativas de clasificación para vecinos y vecinas.

La entrega comprendió el área delimitada por Camino Tomkinson, en ambas aceras; avenida Cibils, también en ambas aceras, y Brigadier General Manuel Oribe, en su acera norte.

Hogares sustentables de la intendencia

Con cada nueva incorporación, Hogares Sustentables amplía la participación de las familias en la gestión ambiental y avanza hacia el objetivo de construir un sistema de limpieza que combine infraestructura, clasificación de residuos y compromiso ciudadano.

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