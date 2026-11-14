Nacional por seguir vivo en el Calusura recibe a Albion sin público

Sin público en el Gran Parque Central

El encuentro ante Albion se disputará finalmente a puertas cerradas. La Comisión de Apelaciones desestimó la medida de amparo solicitada por la institución alba, debido a que el fallo definitivo sobre la sanción recién se dará a conocer la próxima semana.

Ante este escenario, Nacional deberá cumplir de forma efectiva con al menos un partido sin público local. Resta aguardar la resolución final del tribunal para saber si al club se le revoca el segundo encuentro de suspensión o si se le reduce la multa económica impuesta.

Habló Perchman

Más allá de lo estrictamente futbolístico, la actualidad política y financiera de Nacional sumó capítulos importantes tras las declaraciones del vicepresidente Flavio Perchman en el El Espectador. El dirigente reveló que Daniel Carreño solicitó postergar las negociaciones por las renovaciones de contratos del plantel, un movimiento que, leyendo entre líneas, sugiere la intención del entrenador de continuar al frente del equipo durante la temporada 2027.

Sin embargo, el horizonte económico presenta desafíos complejos para la institución. Según trascendió, Nacional atraviesa un año financiero ajustado y mantiene alrededor de 6 millones de dólares por cobrar correspondientes a transferencias pasadas. Entre los adeudos más significativos figura el pase de Lucas Villalba, por el cual Botafogo aún no ha abonado ninguna de las cuotas pactadas, sumado a otros pagos atrasados de ventas anteriores.

La directiva necesita destrabar estos ingresos con urgencia para planificar el 2027, un año que estará fuertemente condicionado por la clasificación o no a la próxima Copa Libertadores, torneo que representa una porción vital del presupuesto anual del club.