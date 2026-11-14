Orsi recorrió el nuevo centro logístico instalado en el antiguo Aeropuerto de Carrasco

Los responsables del emprendimiento explicaron que la infraestructura cuenta con tecnología de punta en sistemas de seguridad, control térmico y automatización de procesos, consolidándose como una plataforma clave para empresas nacionales e internacionales que operan en régimen de puerto y aeropuerto libre.

Impacto en el empleo y desarrollo regional

Además de su relevancia para el sector logístico y exportador, las autoridades enfatizaron el impacto positivo que la puesta en marcha de este complejo representa para el empleo local en el departamento de Canelones. La reconversión ha generado numerosos puestos de trabajo directos e indirectos en diversas áreas técnicas, operativas y administrativas, fomentando la capacitación continua del personal.

Con esta visita, el Poder Ejecutivo reafirmó su respaldo a las inversiones orientadas a potenciar la competitividad logística del Uruguay, promoviendo alianzas estratégicas entre el Estado y la actividad privada para consolidar al país como un hub regional de servicios y distribución.