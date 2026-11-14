Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Orsi | aeropuerto | inversión

Inversión estratégica

Orsi recorrió el nuevo centro logístico instalado en el antiguo Aeropuerto de Carrasco

Orsi visitó las obras de reconversión que transformaron la antigua terminal aérea en un polo de almacenamiento, distribución y valor agregado para el comercio exterior.

Orsi en recorrida del viejo aeropuerto

Orsi en recorrida del viejo aeropuerto
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, llevó a cabo una visita oficial a las instalaciones del antiguo Aeropuerto de Carrasco, donde recorrió las obras de remodelación y reconversión estructural que transformaron el histórico edificio en un moderno centro logístico multipropósito. El mandatario estuvo acompañado por jerarcas de gobierno y representantes empresariales, quienes detallaron el alcance del proyecto destinado a dinamizar la cadena de suministro y la operativa de comercio exterior en el área metropolitana.

La iniciativa implicó la revalorización de un espacio emblemático de la infraestructura aeronáutica del país, adaptándolo a los estándares internacionales más exigentes en materia de almacenamiento inteligente, gestión de inventarios y conectividad terrestre.

Inversión y reconversión de infraestructura estratégica

Durante la recorrida por las naves industriales y las áreas operativas modernizadas, el jefe de Estado valoró la capacidad del sector privado para reconvertir activos estatales y patrimoniales en motores de productividad. El proyecto aprovechó la ubicación estratégica sobre la ruta 101, permitiendo una conexión ágil y directa con los principales corredores viales, puertos y accesos de la capital, lo que optimiza los tiempos de despacho y distribución de mercaderías.

Los responsables del emprendimiento explicaron que la infraestructura cuenta con tecnología de punta en sistemas de seguridad, control térmico y automatización de procesos, consolidándose como una plataforma clave para empresas nacionales e internacionales que operan en régimen de puerto y aeropuerto libre.

Impacto en el empleo y desarrollo regional

Además de su relevancia para el sector logístico y exportador, las autoridades enfatizaron el impacto positivo que la puesta en marcha de este complejo representa para el empleo local en el departamento de Canelones. La reconversión ha generado numerosos puestos de trabajo directos e indirectos en diversas áreas técnicas, operativas y administrativas, fomentando la capacitación continua del personal.

Con esta visita, el Poder Ejecutivo reafirmó su respaldo a las inversiones orientadas a potenciar la competitividad logística del Uruguay, promoviendo alianzas estratégicas entre el Estado y la actividad privada para consolidar al país como un hub regional de servicios y distribución.

Temas

Te puede interesar