El presidente de la República, Yamandú Orsi, llevó a cabo una visita oficial a las instalaciones del antiguo Aeropuerto de Carrasco, donde recorrió las obras de remodelación y reconversión estructural que transformaron el histórico edificio en un moderno centro logístico multipropósito. El mandatario estuvo acompañado por jerarcas de gobierno y representantes empresariales, quienes detallaron el alcance del proyecto destinado a dinamizar la cadena de suministro y la operativa de comercio exterior en el área metropolitana.
Inversión estratégica
Orsi recorrió el nuevo centro logístico instalado en el antiguo Aeropuerto de Carrasco
Orsi visitó las obras de reconversión que transformaron la antigua terminal aérea en un polo de almacenamiento, distribución y valor agregado para el comercio exterior.