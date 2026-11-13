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Deportes Argentina | amistoso |

un clásico

Uruguay derrotó por 2 a 1 a Argentina en la Bombonera

En la previa a su partido con República Dominicana, Uruguay visita La Bombonera para enfrentar a Argentina, en un encuentro que servirá para evaluar al equipo.

Victoria de Uruguay en La Bombonera.

Victoria de Uruguay en La Bombonera.

 FotoBaires. / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Bajo la batuta de Diego Forlán, la selección de Uruguay derrotó a Argentina por 2 a 1 en La Bombonera en su penúltimo amistoso del año. Los goles fueron de Balerdi en contra y de Maxi Araujo de cabeza, para la celeste. Para los albicelestes descontó Julián Álvarez.

Con este triunfo la celeste de aprontó de la mejor manera para su encuentro con República Dominicana el martes en el Campus de Maldonado.

ARGENTINA:

Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Thiago Almada; Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

URUGUAY:

Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Agustín Canobbio, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez, Giorgian de Arrascaeta.

DT: Diego Forlán.

Árbitros: Flavio de Souza, Nailton de Souza y Luanderson Lima (terna de Brasil). Cuarto árbitro: Bruno Arleu (Bra). VAR: Pablo Gonçalves y Rodrigo Guarizo (Bra).

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