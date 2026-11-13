Uruguay derrotó por 2 a 1 a Argentina en la Bombonera

Bajo la batuta de Diego Forlán, la selección de Uruguay derrotó a Argentina por 2 a 1 en La Bombonera en su penúltimo amistoso del año. Los goles fueron de Balerdi en contra y de Maxi Araujo de cabeza, para la celeste. Para los albicelestes descontó Julián Álvarez.
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Con este triunfo la celeste de aprontó de la mejor manera para su encuentro con República Dominicana el martes en el Campus de Maldonado.
ARGENTINA:
Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Thiago Almada; Julián Álvarez.
DT: Lionel Scaloni.
URUGUAY:
Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Agustín Canobbio, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez, Giorgian de Arrascaeta.
DT: Diego Forlán.
Árbitros: Flavio de Souza, Nailton de Souza y Luanderson Lima (terna de Brasil). Cuarto árbitro: Bruno Arleu (Bra). VAR: Pablo Gonçalves y Rodrigo Guarizo (Bra).