Agónico empate de Cerro Largo que aún lucha por la permanencia

Se puso en marcha la penúltima fecha del torneo Clausura, que tuvo en la noche del jueves en Melo, el empate agónico de Cerro Largo ante Progreso. Con este resultados, los arachanes aún mantiene chances matemáticas de descender aunque parece prácticamente imposible.
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El partido se abrió a los 29 minutos con un gran remate de Elías de León que se metió contra el ángulo izquierdo, poniendo a los locales en ventaja. Ya en la segunda mitad iba a llegar el empate cuando Matteo Copelotti le ganó el duelo a la defensa para definir por arriba del golero.
Sobre el minuto 60 el árbitro marcó penal para Progreso, que Agustín Ocampo se encargó de convertir para dar vuelta el marcador. Pese a la ventaja, en la última jugada del partido, los de La Teja no pudieron despejar la pelota y debido a una pésima salida de Bacchia, Elías de León firmó el empate para los arachanes.
Cerro Largo sigue haciendo números para mantenerse en la máxima categoría de nuestro fútbol, y si bien tiene una ventaja importante, matemáticamente aún puede descender.
Cerro Largo
Pedro González, Alexis Piegas (46′ Andrés Córdoba), Lucas Correa, Martín Gianoli, Santiago Franca (90+1′ Diego Daguerre), Alexander Hernández (75′ Borys Barone), Mario García, Santiago Marcel (75′ Emiliano Jourdan), Brian Lozano (67′ Axel Pandiani), Alexis Segovia y Elías De León.
DT: Bruno Silva.
Progreso
Renzo Bacchia, Mauro Martín, Juan Pablo Oliva (46′ Gianfranco Trasante), Hernán Carroso, Gastón Silva, Agustín Pinheiro, Ramiro Cristóbal, Agustín Ocampo (86′ Federico García), Facundo De León (46′ Matteo Copelotti), Emiliano Álvarez (71′ Ayrton Cougo) y Lucas Viana (57′ Gary Silva).
DT: Tabaré Silva.