Deportes Peñarol |

Por decisión unánime

Cerro confirmó que enfrentará a Peñarol en el Tróccoli

El encuentro entre Cerro y Peñarol por la fecha 13 del Torneo Clausura se jugará el próximo sábado a las 16:00 en el Estadio Luis Tróccoli.

Cerro enfrentará a Peñarol en el Estadio Luis Tróccoli.

Luego de muchas negociaciones entre los clubes, este lunes, la Comisión Directiva de Cerro decidió de manera unánime, llevar el partido ante Peñarol al Estadio Luis Tróccoli. La intención del carbonera había sido desde un principio, negociar para jugarlo en el Estadio Centenario.

De esta manera, el encuentro entre Cerro y Peñarol por la fecha 13 del Torneo Clausura se jugará el próximo sábado a las 16:00 en el Estadio Luis Tróccoli.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la Comisión Directiva de Cerro aclaró que la decisión se tomó luego de "tener presente" la opinión tanto del cuerpo técnico, los jugadores, pero también de "expresiones que se hicieron llegar por parte de la masa social y parcialidad" del club.

