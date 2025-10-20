Cerro confirmó que enfrentará a Peñarol en el Tróccoli

Luego de muchas negociaciones entre los clubes, este lunes, la Comisión Directiva de Cerro decidió de manera unánime, llevar el partido ante Peñarol al Estadio Luis Tróccoli. La intención del carbonera había sido desde un principio, negociar para jugarlo en el Estadio Centenario.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
De esta manera, el encuentro entre Cerro y Peñarol por la fecha 13 del Torneo Clausura se jugará el próximo sábado a las 16:00 en el Estadio Luis Tróccoli.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, la Comisión Directiva de Cerro aclaró que la decisión se tomó luego de "tener presente" la opinión tanto del cuerpo técnico, los jugadores, pero también de "expresiones que se hicieron llegar por parte de la masa social y parcialidad" del club.