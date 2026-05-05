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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre |

Duro momento carbonero

Pablo Schiavi lapidario: "Peñarol hoy está en CTI"

El candidato a la presidencia de Peñarol calificó que el club está "debilitado institucionalmente" y aseguró que Aguirre fue el "sostén" de la gestión de Ruglio

Pablo Schiavi y una fuerte crítica a Peñarol.

Pablo Schiavi y una fuerte crítica a Peñarol.

 Enzo Santos / FocoUy
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Lentamente Peñarol comienza a entrar en clima electoral, y es que a finales de este año, los socios carboneros deberán elegir nuevo presidente. Uno de los que será candidato por el Movimiento Libertadores, Pablo Schiavi, habló con el programa Tarde de Fútbol e hizo referencia a la situación que atraviesa el club.

Remarcó que el encuentro del jueves ante Platense por Copa Libertadores va a ser "una final" en dónde "nos jugamos" gran parte del año. "Hay muchísima preocupación por la situación deportiva y la situación institucional, pero ahora hay que apuntar todo a rescatar algo en Buenos Aires que nos permita seguir con chance en la Copa, que era el objetivo del año", agregó.

Las lesiones en Peñarol

El momento sanitario del plantel carbonero es preocupante, con muchísimas bajas por lesiones. Respecto a esto, Schiavi sostuvo que esta situación "se viene acarreando hace mucho tiempo" pero que en este momento "está peor que nunca" lo que genera "una preocupación muy grande".

Abordó la problemática de que en el encuentro ante Platense, Peñarol va a jugar con un equipo "semi alternativo". "Si uno hace la inversión que hace Peñarol todos los eneros y para el partido más importante vamos con casi siete suplentes, es un problema. Es un problema que creo que no se está dimensionando de la forma que realmente lo es", apuntó.

Pero Schiavi fue un poco más allá y calificó como "muy mala" la comunicación por parte de la sanidad carbonera. Puso como ejemplo que ante la lesión de Leo Fernández, Diego Aguirre dijo que estaba para jugar pero que nunca apareció ningún informe oficial sobre estas situaciones.

"Todo esto es problema de un club que está debilitado institucionalmente, y eso te salpica en lo deportivo. Puede haber primaveras en lo deportivo, pero por lo general las cosas terminan mal y obviamente el club no soporta una eliminación en fase de grupos este año", agregó.

Diego Aguirre y el "sostén" de la gestión

El candidato a la presidencia de Peñarol, Pablo Schiavi, habló respecto a la situación del entrenador que a su entender es "un ídolo y símbolo" de la institución. Pese a esto, criticó que se le haya dado "la llave del club" a Aguirre porque entiende que el el rol de los dirigentes en el control y gestión del club "pierde autonomía e independencia".

"Peñarol hoy está en el CTI, y el resultado del jueves va a ser trascendente", apuntó Schiavi. Además, agregó que él ve a Diego Aguirre como "el sostén" de la gestión de Ignacio Ruglio y sostuvo que "no sé que pasaba con esta gestión si no estaba Aguirre en el club".

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