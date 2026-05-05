Pablo Schiavi lapidario: "Peñarol hoy está en CTI"

Abordó la problemática de que en el encuentro ante Platense, Peñarol va a jugar con un equipo "semi alternativo". "Si uno hace la inversión que hace Peñarol todos los eneros y para el partido más importante vamos con casi siete suplentes, es un problema. Es un problema que creo que no se está dimensionando de la forma que realmente lo es", apuntó.

Pero Schiavi fue un poco más allá y calificó como "muy mala" la comunicación por parte de la sanidad carbonera. Puso como ejemplo que ante la lesión de Leo Fernández, Diego Aguirre dijo que estaba para jugar pero que nunca apareció ningún informe oficial sobre estas situaciones.

"Todo esto es problema de un club que está debilitado institucionalmente, y eso te salpica en lo deportivo. Puede haber primaveras en lo deportivo, pero por lo general las cosas terminan mal y obviamente el club no soporta una eliminación en fase de grupos este año", agregó.

Diego Aguirre y el "sostén" de la gestión

El candidato a la presidencia de Peñarol, Pablo Schiavi, habló respecto a la situación del entrenador que a su entender es "un ídolo y símbolo" de la institución. Pese a esto, criticó que se le haya dado "la llave del club" a Aguirre porque entiende que el el rol de los dirigentes en el control y gestión del club "pierde autonomía e independencia".

"Peñarol hoy está en el CTI, y el resultado del jueves va a ser trascendente", apuntó Schiavi. Además, agregó que él ve a Diego Aguirre como "el sostén" de la gestión de Ignacio Ruglio y sostuvo que "no sé que pasaba con esta gestión si no estaba Aguirre en el club".