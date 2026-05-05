¿Qué dejó la fecha 14 del Apertura?: Racing levantó la copa y los grandes en crisis

Central Español atraviesa un momento de irregularidad y pese a la derrota ante Boston River, se mantiene en la zona alta de la tabla. Quien cambió la pisada fue Liverpool, que en el debut de Jorge Fossati, goleó a Danubio.
La zona baja de la tabla está que arde. Wanderers no pudo mantener el gol de ventaja, cayó en la hora ante Juventud y sigue hundido en los promedios. Progreso perdió un duelo directo ante Cerro Largo que respira, mientras que Cerro y Danubio no pudieron sumar y siguen mirando la zona roja con mucha atención.
Lo que dejó la fecha 14 del Apertura
Resultados
- Juventud 2-1 Wanderers
- Cerro 0-1 Deportivo Maldonado
- Liverpool 3-0 Danubio
- Progreso 0-1 Cerro Largo
- Boston River 2-1 Central Español
- Racing 1-1 MC Torque
- Albion 3-2 Nacional
- Peñarol 1-1 Defensor Sporting
Posiciones
- Racing - 31
- Deportivo Maldonado - 26
- Albion - 25
- Peñarol - 24
- Defensor Sporting - 21
- Central Español - 21
- MC Torque - 20
- Liverpool - 20
- Nacional - 19
- Danubio - 18
- Cerro Largo - 17
- Boston River - 17
- Wanderers - 17
- Juventud de Las Piedras - 12
- Progreso - 10
- Cerro - 10