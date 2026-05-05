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Deportes Apertura | Racing | Club Atlético Peñarol

Pasando en limpio

¿Qué dejó la fecha 14 del Apertura?: Racing levantó la copa y los grandes en crisis

Racing celebró la obtención del Apertura junto a sus hinchas. Peñarol y Nacional dejaron puntos por el camino y la situación deportiva es realmente preocupante.

Peñarol y Nacional con un pésimo Apertura.

Peñarol y Nacional con un pésimo Apertura.

 Enzo Santos / FocoUy
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Con el empate entre Peñarol y Defensor Sporting, se cerró la penúltima fecha del Torneo Apertura, en la que Racing igualó ante MC Torque, mientras que los grandes volvieron a dejar puntos por el camino y su situación es preocupante.

El campeón del Apertura, Racing, celebró la obtención de la copa junto a su gente, y pese al empate ante los ciudadanos, Sayago fue una fiesta. En cuanto a la tabla de posiciones, el que aprovechó esto fue Deportivo Maldonado, que derrotó a Cerro y quedó a cinco unidades del liderazgo.

Albion dio un gran golpe en la mesa, consiguió un triunfo histórico ante Nacional y escaló al tercer lugar. Peñarol, por su parte, cayó al cuarto puesto tras el empate contra Defensor Sporting. Los grandes no hacen pie en el torneo, se alejan en la tabla y su situación deportiva es preocupante.

Central Español atraviesa un momento de irregularidad y pese a la derrota ante Boston River, se mantiene en la zona alta de la tabla. Quien cambió la pisada fue Liverpool, que en el debut de Jorge Fossati, goleó a Danubio.

La zona baja de la tabla está que arde. Wanderers no pudo mantener el gol de ventaja, cayó en la hora ante Juventud y sigue hundido en los promedios. Progreso perdió un duelo directo ante Cerro Largo que respira, mientras que Cerro y Danubio no pudieron sumar y siguen mirando la zona roja con mucha atención.

Lo que dejó la fecha 14 del Apertura

Resultados

  • Juventud 2-1 Wanderers
  • Cerro 0-1 Deportivo Maldonado
  • Liverpool 3-0 Danubio
  • Progreso 0-1 Cerro Largo
  • Boston River 2-1 Central Español
  • Racing 1-1 MC Torque
  • Albion 3-2 Nacional
  • Peñarol 1-1 Defensor Sporting

Posiciones

  1. Racing - 31
  2. Deportivo Maldonado - 26
  3. Albion - 25
  4. Peñarol - 24
  5. Defensor Sporting - 21
  6. Central Español - 21
  7. MC Torque - 20
  8. Liverpool - 20
  9. Nacional - 19
  10. Danubio - 18
  11. Cerro Largo - 17
  12. Boston River - 17
  13. Wanderers - 17
  14. Juventud de Las Piedras - 12
  15. Progreso - 10
  16. Cerro - 10

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