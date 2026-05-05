¿Qué dejó la fecha 14 del Apertura?: Racing levantó la copa y los grandes en crisis

Central Español atraviesa un momento de irregularidad y pese a la derrota ante Boston River, se mantiene en la zona alta de la tabla. Quien cambió la pisada fue Liverpool, que en el debut de Jorge Fossati, goleó a Danubio.

La zona baja de la tabla está que arde. Wanderers no pudo mantener el gol de ventaja, cayó en la hora ante Juventud y sigue hundido en los promedios. Progreso perdió un duelo directo ante Cerro Largo que respira, mientras que Cerro y Danubio no pudieron sumar y siguen mirando la zona roja con mucha atención.

Lo que dejó la fecha 14 del Apertura

Resultados

Juventud 2-1 Wanderers

Cerro 0-1 Deportivo Maldonado

Liverpool 3-0 Danubio

Progreso 0-1 Cerro Largo

Boston River 2-1 Central Español

Racing 1-1 MC Torque

Albion 3-2 Nacional

Peñarol 1-1 Defensor Sporting

Posiciones