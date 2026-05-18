Locura en Brasil: Ancelotti dio la lista para el Mundial con la presencia de Neymar

Tras la salida de Fernando Diniz y llegada de Carlo Ancelotti, se abrió una ventana para su vuelta. Sin embargo, el entrenador se mantuvo firme en no convocarlo durante los últimos partidos de las Eliminatorias.

Neymar regresó al Santos, club en el que nació futbolísticamente, y durante lo que va de este año hizo todo lo posible para volver a estar en el radar de la selección, algo que los hinchas deseaban y se terminó concretando.

La lista de convocados de Brasil

Brasil integra el grupo C del Mundial. Debutará ante Marruecos el 13 de junio, luego se enfrentará a Haití y cerrará la fase de grupos ante Escocia el 24 de junio.

Goleros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Weverton (Gremio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (Psg)

Wesley (Roma)

Douglas Santos (Zenit)

Ibañez (Al Ahli)

Mediocampistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros