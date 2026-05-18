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Deportes Mundial | Ancelotti |

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Locura en Brasil: Ancelotti dio la lista para el Mundial con la presencia de Neymar

Neymar no jugaba con la selección de Brasil desde octubre de 2023 cuando se retiró lesionado en el choque ante Uruguay en el Centenario.

Neymar convocado y jugará el Mundial con Brasil.

Neymar convocado y jugará el Mundial con Brasil.

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A través de un gran show televisivo que se transmitió a lo largo de todo el país y acaparó muchas miradas, Carlo Ancelotti dio a conocer la listas de convocados de Brasil para disputar el Mundial, con el regreso de un histórico, Neymar.

La presencia o no del famoso número 10 brasilero, fue un tema que estuvo sobre la mesa durante los últimos meses. Pese a que en las últimas convocatorias del italiano, no estuvo presente, finalmente el jugador del Santos se metió en la nómina y jugará la máxima cita de selecciones.

Neymar jugó por última vez con la camiseta de Brasil en octubre de 2023, cuando se enfrentaron a Uruguay en el Estadio Centenario. En ese encuentro, el delantero de 34 años se había retirado lesionado.

Tras la salida de Fernando Diniz y llegada de Carlo Ancelotti, se abrió una ventana para su vuelta. Sin embargo, el entrenador se mantuvo firme en no convocarlo durante los últimos partidos de las Eliminatorias.

Neymar regresó al Santos, club en el que nació futbolísticamente, y durante lo que va de este año hizo todo lo posible para volver a estar en el radar de la selección, algo que los hinchas deseaban y se terminó concretando.

La lista de convocados de Brasil

Brasil integra el grupo C del Mundial. Debutará ante Marruecos el 13 de junio, luego se enfrentará a Haití y cerrará la fase de grupos ante Escocia el 24 de junio.

Goleros

  • Alisson (Liverpool)
  • Ederson (Fenerbahce)
  • Weverton (Gremio)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (Psg)
  • Wesley (Roma)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Ibañez (Al Ahli)

Mediocampistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al Ittihad)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Neymar (Santos)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Luis Henrique (Zenit)
  • Vinícius Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Rayan (Bournemouth)

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