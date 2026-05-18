Cabo Verde dio la lista para el Mundial con una importante ausencia

Cabo Verde hizo historia y consiguió su primer pasaje en la historia para el Mundial. La suerte deparó que los africanos caigan en el grupo de Uruguay, en el segundo encuentro de la fase. Este lunes, el entrenador Bubista, dio a conocer la lista de convocados para la cita mundialista.
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Esta selección es muy particular, porque no tiene futbolistas jugando en la liga local y la gran mayoría de ellos lo hacen en diferentes ligas del fútbol europeo, principalmente de Portugal.
Esta selección armó un proceso largo, en dónde se buscaron futbolistas con raíces caboverdianas a lo largo del mundo. Para ejemplarizar esto, 14 de los 26 convocados nacieron fuera de la isla, siendo convocados luego de un scouting por parte del cuerpo técnico de la selección.
Entre los nombres, destaca la ausencia de su golero titular, Bruno Varela, quien sufrió rotura de ligamentos y no será parte de la convocatoria. Por otra parte, Logan Costa y Jamiro Monteiro se recuperaron de sus lesiones y pese al poco rodaje, serán parte del Mundial.
Cabo Verde debutará en el Mundial el próximo 15 de junio ante España, una semana después se medirá ante Uruguay y cerrará la fase de grupos el 27 de junio cuando enfrente a Arabia Saudita.
La lista de Cabo Verde
Goleros
- Vozinha (Chaves)
- Márcio Rosa (Montana)
- Carlos Santos (San Diego FC)
Defensas
- Steven Moreira (Columbus Crew)
- Roberto Lopes (Shamrock Rovers)
- Diney Borges (Al Bataeh)
- João Paulo Fernandes (Oelul Galai)
- Sidny Lopes Cabral (Estrela da Amadora)
- Wagner Pina (Trabzonspor)
- Stopíra (Torreense)
Mediocampistas
- Jamiro Monteiro (PEC Zwolle)
- Kevin Pina (FK Krasnodar)
- Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães)
- Nuno Borges (Casa Pia)
- Ryan Mendes (Fatih Karagümrük)
- Garry Rodrigues (Apollon Limassol)
- Dailon Livramento (ADO Den Haag)
Delanteros
- Fábio Silva (Wolverhampton)
- Jovane Cabral (Salernitana)
- Heriberto Tavares (Boavista)