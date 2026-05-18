Cabo Verde dio la lista para el Mundial con una importante ausencia

Entre los nombres, destaca la ausencia de su golero titular, Bruno Varela, quien sufrió rotura de ligamentos y no será parte de la convocatoria. Por otra parte, Logan Costa y Jamiro Monteiro se recuperaron de sus lesiones y pese al poco rodaje, serán parte del Mundial.

Cabo Verde debutará en el Mundial el próximo 15 de junio ante España, una semana después se medirá ante Uruguay y cerrará la fase de grupos el 27 de junio cuando enfrente a Arabia Saudita.

La lista de Cabo Verde

Goleros

Vozinha (Chaves)

Márcio Rosa (Montana)

Carlos Santos (San Diego FC)

Defensas

Steven Moreira (Columbus Crew)

Roberto Lopes (Shamrock Rovers)

Diney Borges (Al Bataeh)

João Paulo Fernandes (Oelul Galai)

Sidny Lopes Cabral (Estrela da Amadora)

Wagner Pina (Trabzonspor)

Stopíra (Torreense)

Mediocampistas

Jamiro Monteiro (PEC Zwolle)

Kevin Pina (FK Krasnodar)

Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães)

Nuno Borges (Casa Pia)

Ryan Mendes (Fatih Karagümrük)

Garry Rodrigues (Apollon Limassol)

Dailon Livramento (ADO Den Haag)

Delanteros

Fábio Silva (Wolverhampton)

Jovane Cabral (Salernitana)

Heriberto Tavares (Boavista)