Con el retorno de Calvo y la ausencia de Mejía, Nacional prepara el choque ante Central

Luego de concretar una importante victoria el pasado lunes, el plantel principal de Nacional retoma hoy los trabajos de entrenamiento bajo las órdenes de Daniel Carreño. El equipo tricolor inicia la preparación para una seguidilla clave de partidos que comenzará este próximo domingo, cuando visite a Central Español a las 18:30 horas en el Estadio Centenario.
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De cara a este compromiso, la principal novedad radica en la baja obligada de Luis Mejía. Se aguardan los resultados de los estudios médicos para confirmar el alcance exacto de su lesión, la cual se prevé que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos por unos 21 días. Sin embargo, la buena noticia para el cuerpo técnico es la reincorporación de Francisco Calvo, quien se suma a las prácticas a la par del grupo para pelear la titularidad en la zaga central.
El dilema de Carreño
El retorno de Calvo plantea un dilema táctico en la zona defensiva, considerando el destacado rendimiento mostrado por Luciano Rodríguez, Sebastián Coates y Tomás Viera en el esquema de tres centrales del último encuentro. Tras la sobresaliente actuación del carrilero Camilo Cándido, Carreño evalúa si mantendrá la línea de tres en el fondo o realizará ajustes, en el marco de una clara levantada futbolística y anímica de varios futbolistas del plantel.
Más allá del duelo ante Central Español, el calendario del bolso se presenta exigente. El jueves siguiente, el albo se medirá ante Rentistas por la Copa Uruguay a las 20:00 horas en el Gran Parque Central, escenario donde también recibirá el lunes 19 a Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura, en un pasaje determinante para las aspiraciones del club en ambas competencias.
La llegada de Daniel Carreño ha transformado sensiblemente el presente deportivo y anímico del equipo, reflejando una postura de permanente combatividad dentro de la cancha y un renovado respaldo desde las tribunas. Con un ambiente de confianza y seguridad, Nacional afronta esta etapa decisiva con la convicción de mantener la racha victoriosa y mantenerse firme en la pelea.