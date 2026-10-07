Con el retorno de Calvo y la ausencia de Mejía, Nacional prepara el choque ante Central

De cara a este compromiso, la principal novedad radica en la baja obligada de Luis Mejía. Se aguardan los resultados de los estudios médicos para confirmar el alcance exacto de su lesión, la cual se prevé que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos por unos 21 días. Sin embargo, la buena noticia para el cuerpo técnico es la reincorporación de Francisco Calvo, quien se suma a las prácticas a la par del grupo para pelear la titularidad en la zaga central.