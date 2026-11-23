Se prevé incorporar más de 5.000 proyectos a la plataforma, informó el titular del MGAP, Alfredo Fratti, durante la presentación. De esta forma, se optimizará los tiempos de gestión y se aportará mayor transparencia a los procedimientos.

Fratti señaló que el sistema es un ejemplo de la “acumulación positiva” que registra el país, al tratarse de un proyecto iniciado en la administración anterior y continuado en la actual. Además, el jerarca vinculó este avance con el proceso de modernización de la cartera y recordó que la declaración jurada agropecuaria se realiza en formato digital en un 80%

Estándares internacionales y cooperación

El director ejecutivo de la AUCI, Martín Clavijo, dijo que el sistema permitirá responder a los requerimientos de la Unión Europea para lograr cadenas de suministro más transparentes, sostenibles y trazables, además de cumplir con los estándares más exigentes en deforestación y degradación forestal.

En ese sentido, Clavijo subrayó que la cooperación internacional no solo aporta recursos financieros y tecnológicos, sino que fortalece las capacidades locales, promueve la articulación interinstitucional y favorece el intercambio de conocimientos.

Cifras del sector forestal

Según datos de la Dirección General Forestal, en 2025 Uruguay registró 1.198.207 hectáreas de bosques plantados.

Durante ese año, las exportaciones forestales alcanzaron los 2.754 millones de dólares, lo que representó el 20,4% de las ventas de bienes del país al exterior.

La actividad generó, en promedio, más de 18.000 puestos de trabajo directos.