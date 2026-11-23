No obstante, el sector empresarial "plantea unilateralmente" que "la entrega de los útiles escolares, algo que nosotros hacemos todos los años, tenga determinados requisitos o exigencias, lo que llevaría a que cientos de trabajadores o familias no puedan acceder al beneficio". Simultáneamente, plantean algo similar: "con las becas para estudios terciarios".

Acuerdos sobre libertades

Incluso, el planteo patronal refiere a los acuerdos sobre libertades sindicales. "Nosotros tenemos acordadas libertades sindicales para los referentes del área social; hay referentes en todo el país, y lo que plantean es eliminar esas libertades, lo que tiene como consecuencia que los compañeros y compañeras no puedan hacer las tareas que están asignadas por el área social", indicó.

Para Ferreira, "estas son decisiones que surgen unilateralmente, que surgen a partir de una intención de imponer, por parte del sector empresarial, lo que lleva obviamente a violentar nuestro convenio colectivo que se firmó recientemente".

"Cada vez que firmamos un convenio, reafirmamos los acuerdos anteriores que incluyen las libertades sindicales, pero de un día para el otro dar un cambio de timón y, por lo tanto, plantear, nos llevó a la declaración de conflicto", sostuvo.

Ferreira opinó que "es llamativo porque el Día Trabajador de la Construcción, en una actividad que realizó el sector empresarial con presencia del propio presidente de la República y otras personalidades del gobierno, el presidente de la Cámara de Construcción hablaba de la importancia de tener un convenio que le daba estabilidad a la industria por cinco años".

"Ahora llama la atención que de un día para el otro, esa situación de estabilidad y previsibilidad de la que hacían gala, la borran con el codo", sentenció.

Golpe al sindicato y medidas

Recordó que la construcción "no es una industria en crisis; vale aclarar que no es un problema financiero de los fondos, sino que es una decisión netamente política que intenta pasar por arriba a la organización similar".

Ferreira no duda en considerar que se trata de "un golpe dirigido al sindicato". De eso no cabe duda".

En este contexto, a partir de este martes 24 de noviembre, comenzarán asambleas no coordinadas, y de carácter sorpresivo, en las obras para informar a las y los trabajadores sobre el estado de situación.

A su vez, el Comité Ejecutivo Nacional del Sunca evaluará la posibilidad de mayores medidas, según el grado de avance de las negociaciones.