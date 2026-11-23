El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este lunes que la tasa de desempleo se ubicó en 6,5% en octubre 2026, seis décimas inferior a la de setiembre (7,1%). Según el INE, la baja se explica por un aumento en la tasa de empleo (subió al 59,8%) y una menor tasa de actividad (personas dentro del mercado laboral) que bajó una décima, al 64%.
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Respecto a la situación del año pasado, el empleo en octubre de 2025 había marcado 60%, mientras que la tasa de actividad alcanzaba 64,7%, siete décimas superior a la de octubre de 2026.
La explicación del INE sobre la caída de la tasa de desempleo
Al caer más la tasa de actividad que el empleo (que bajó dos décimas interanual) el desempleo cayó de 7,3% en octubre de 2025 al referido 6,5% en octubre de este año, explicó el INE en el informe publicado este lunes 23 de noviembre.
El INE estima que en octubre había 1.775.500 personas ocupadas y 123.700 desocupadas (unas 15 mil menos que hace un año).
Entre la población ocupada, en octubre el 20,6% declaró que no aporta a la seguridad social (trabajo informal), el mínimo desde mediados de 2023.
En tanto, el subempleo (personas que trabajan, pero declaran querer trabajar más) se ubicó en el 8,9%.