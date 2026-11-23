El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este lunes que la tasa de desempleo se ubicó en 6,5% en octubre 2026, seis décimas inferior a la de setiembre (7,1%). Según el INE, la baja se explica por un aumento en la tasa de empleo (subió al 59,8%) y una menor tasa de actividad (personas dentro del mercado laboral) que bajó una décima, al 64%.