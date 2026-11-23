¿Qué revela el Latinobarómetro para Uruguay?

El informe del Latinobarómetro 2026 advierte que la confianza en las distintas instituciones de la sociedad varía, por ejemplo la Policía y las Fuerzas Armadas son las que registran los mayores niveles. La policía en el primer lugar, con un 60%, le siguen las Fuerzas Armadas, con 57%. Luego están la radio y la Corte Electoral, ambas con 52%. A continuación están la Iglesia (42%); la televisión (41%); el Poder Judicial (38%); los periódicos y el gobierno (38%); el Parlamento (36%); el presidente de la República (35%) y los sindicatos (30%). Cierran la lista las redes sociales, con 24%, y los partidos políticos, con 23%.

En cuanto a la representación parlamentaria, el 29% de los encuestados en Uruguay dijo sentirse efectivamente representado, un porcentaje que ubica al país en el cuarto mejor lugar de la región. En contrapartida, el 65% respondió que no se siente representado, una de las mediciones más bajas registradas, con niveles similares a los de El Salvador y Costa Rica.

Otro de los puntos abordados en el estudio refiere a las respuestas de los ciudadanos sobre cuánto hace el Estado por cada uno de ellos. En el caso uruguayo resalta una importante “disminución” en la percepción ciudadana entre 2011 y 2026: bajó 20 puntos porcentuales la proporción de personas que considera que el Estado ha respondido a sus problemas de forma eficaz.

15 años atrás, el 51% de los uruguayos respondieron que el Estado había hecho “mucho o algo por ellos y su familia en los últimos tres años” y ahora solo el 31% así lo cree.

Otros indicadores de disconformidad

En referencia a si confían en que el gasto que se realiza con el dinero de los impuestos, 75% de los encuestados en Uruguay respondió que “no”. El promedio de desconfianza en Latinoamérica es del 78%.

En relación a las perspectivas de vida, Uruguay se presenta como el país con la población más crítica: solo 18% considera que el mundo “va en la dirección correcta”, según el Latinobarómetro. Esto equivale prácticamente a la mitad del valor promedio de 35% de los países investigados. Incluso está una decena de puntos por detrás del mejor resultado inmediato: Panamá, con 28%.

Específicamente consultados por el destino del país, los resultados mejoran ligeramente, y alcanzan el 27%, aunque se sitúan por debajo del promedio de 35% de igualmente. En referencia a las trayectorias personales y familiares, el estudio revela un salto abrupto para los resultados a lo largo de la región, que midió un 87% de respuestas positivas, inclusive en Uruguay.

¿Qué dicen estudios previos?

Por su parte la Usina de Percepción Ciudadana realizó una encuesta en abril de 2024, sobre la opinión de la población acerca de los sindicatos y las políticas de empleo del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Según informó La Diaria a la primera pregunta de la consulta, “¿cómo calificarías tu confianza en los sindicatos en general?”, el 12% de la muestra representativa de la población uruguaya contestó que tiene “mucha confianza”, mientras que 28% “algo de confianza”, 29% contestó “poca confianza” y 27% “ninguna confianza”.

Al desagregar los resultados según lo que los encuestados votaron en el balotaje de noviembre de 2019, el estudio de la Usina revela que la falta de confianza en los sindicatos aumenta entre quienes apoyaron a la Coalición Republicana. El 13% de los votantes de Luis Lacalle Pou tenían “algo de confianza” en los sindicatos, mientras 36% contestó “poca confianza” y 47% “ninguna confianza”. En tanto, entre los votantes del Frente Amplio (FA), 25% tenían “mucha confianza”, 47% “algo de confianza”, 20% “poca confianza” y tan solo 5% “ninguna confianza”.

Entre tanto a la pregunta “¿cuán importante crees que son los sindicatos para la democracia?”, 38% contestó “muy importantes”, 29% “algo importantes”, 13% “ni importantes ni poco importantes”, 10% “poco importantes” y 7% “nada importantes”. Al mirarlo según la opción partidaria, respecto al balotaje 2019 también hubo una marcada diferencia entre quienes votaron a la coalición y al FA. Para el 68% de los que votaron a Daniel Martínez, los sindicatos son “muy importantes”, mientras que entre los votantes de la coalición los que piensan que son “muy importantes” son tan solo 9% de los encuestados.

“En términos generales, ¿cómo definirías tu opinión sobre el PIT−CNT?”, fue la tercera pregunta de la encuesta, que dio como resultado: “muy buena” (10%), “buena” (24%), “ni buena ni mala” (21%), “mala” (16%), “muy mala” (24%). Al desagregar los resultados, entre los votantes del FA, 22% tiene una opinión “muy buena” y 44% “buena”, mientras que entre los votantes del oficialismo 44% tiene una visión “muy mala” y 30% “mala”.

En cuarto lugar la encuesta preguntó “¿cómo evalúas el desempeño del gobierno [de Lacalle Pou] en materia de políticas de empleo?”, esa pregunta dio como resultado: “muy bueno” (6%), “bueno” (19%), “regular” (32%), “malo” (22%), “muy malo” (17%). En este caso también se ve una marcada diferencia según el voto: entre los que apoyaron a la coalición sólo 7% lo evalúa como “malo”, mientras que entre los votantes frenteamplistas 33% lo ve como “malo” y 31% como “muy malo”.

En último lugar, la encuesta consultó a los encuestados “cómo creen que fue la gestión de este gobierno en materia de empleo en comparación con los gobiernos anteriores del FA”: 34% contestó “mejor”, 28% “igual” y 35% “peor”. El 60% de los votantes de la coalición creen que fue “mejor”, mientras que sólo 16% de los frenteamplistas piensan que merece esa calificación.