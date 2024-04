Conocé la selección asiática firmó acuerdo con CONMEBOL

Orgullosos de ser parte de la gran familia @CONMEBOL . Juntos por el bien del juego y el compañerismo.



The IFA is Proud to join the magnificent CONMEBOL family. Together, for the good of the play and camaraderie



ההתאחדות לכדורגל וקונמבול חתמו על הסכם שת"פ היסטורי. שינו זוארץ:… pic.twitter.com/yklC88Y0uj