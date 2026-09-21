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Deportes Copa Davis |

festejo en el Prado

Copa Davis: contundente triunfo de Uruguay para acceder a playoffs

El equipo de Uruguay venció a Estonia 4 a 0 para avanzar a los playoffs buscando ser parte del Grupo Mundial I de la Copa Davis.

Uruguay avanzó en la Copa Davis.

Uruguay avanzó en la Copa Davis.

 Gastón Britos / FocoUy
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Fueron dos jornadas muy emotivas para el Círculo de Tenis del Prado, que comenzaron el viernes por la tarde. Joaquín Aguilar se impuso por 6-2 y 6-1 a Markus Molder y Franco Roncadelli hizo lo propio ante Kristjan Tamm por 6-4 y 6-2, para darle los primeros dos puntos.

El sábado, la dupla conformada por Ariel Behar y Francisco Llanes, se impusieron a Markus Molder y Oliver Ojakaar para darle la victoria y clasificación a Uruguay. Para cerrar la jornada, ya con todo definido, Francisco Llanes venció por 6-4 y 6-2 a Denis Maijorov, dándole la contundente victoria a los celestes.

De esta manera, Uruguay espera por conocer su rival en los playoffs dónde buscará la hazaña de ingresar al Grupo Mundial I de la Copa Davis.

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