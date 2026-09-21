Con una gran contundencia y aprovechando la localía, Uruguay se impuso por 4 a 0 ante Estonia por el Grupo Mundial II de la Copa Davis. De esta manera, los dirigidos por Ariel Behar, accedieron a los playoffs para el Grupo Mundial I dónde enfrentarán a alguno de los equipos que haya perdido en esa instancia.
festejo en el Prado
Copa Davis: contundente triunfo de Uruguay para acceder a playoffs
El equipo de Uruguay venció a Estonia 4 a 0 para avanzar a los playoffs buscando ser parte del Grupo Mundial I de la Copa Davis.