Nacional: de la influencia de Maxi Gómez a los dos partidos que se perderá Calvo

Pero en un pelotazo largo y tras un fallo de Luciano Rodríguez, Defensor Sporting se puso 2-0 y el partido parecía sentenciado.

Pero Nacional había recuperado a su gran goleador Maximiliano Gómez. Entró entre algodones, falto de fútbol pero con muchas ganas se puso el equipo al hombro y a los 88, puso el 1-2 de penal, a los 91 tras un rebote en el travesaño el sanducero puso el empate y un par de minutos después Francisco Calvo le dio el triunfo épico al tricolor.

Nacional le tiro la camiseta, la historia y la gente arriba al violeta. El campeonato sigue estando lejos, pero con la actitud de ayer, el hincha queda satisfecho.

“Son solamente caricias", dijo Carreño

“Este partido tiene un olor a épico, pero es como el clásico: son solamente caricias. Tenemos que seguir mejorando al equipo y encontrar al equipo que, por diferentes motivos, no lo encontramos. Nos hace trabajar más tranquilos”, añadió.

“Solamente conseguimos tres puntos de una manera que al hincha le gusta y que para nosotros es una caricia al alma”, ahondó en conferencia de prensa.

Sobre el primer tiempo, en el que se fue en desventaja 1-0, analizó: “Hubo muchas acciones por la derecha, con pelotas al área, pero no tuvimos ocasiones. Sin embargo, no pasábamos zozobras y no veía como podía Defensor hacernos un gol, pero en el primer ataque recibimos un gol”.

La remontada se gestó a los 87 minutos, y Carreño reató esos instantes finales: “Soy un tipo positivo, pero había pensamientos de perder en el Parque y despedirnos de todo con un partido perdido, sin merecerlo. Pero tampoco hicimos tan gran cosa como para uno quedarse conforme. Estaba convencido de que si hacíamos un gol lo revertíamos, pero llegó tan tarde que no tenía esperanza”.

“Uno planifica en lo colectivo, pero los jugadores que hacen la diferencia se ven en estos momentos. Maxi Gómez es, sin duda, el mejor jugador del fútbol uruguayo por su trayectoria y lo que hace cada fin de semana. Influye para nosotros, para el espectador, para la prensa, para el rival y para los árbitros”, señaló.

Y sobre la vuelta de Gómez tras su lesión, expresó: “Nos apoyamos en sus ganas. Tuve dos charlas con él y me pidió que no lo descartara, pero ayer me convenció de que iba a ser importante. Cuando entramos al vestuario le dijo a un compañero mío que ya estaba pronto”.

“La gente influyó en el resultado”, cerró.

Viajó Calvo

La Selección de Costa Rica jugará cuatro partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf entre setiembre y octubre de 2026. Los ticos jugarán ante Curazao, Nicaragua y dos partidos con Haití.

Francisco Calvo fue convocado por la sección costarricense y se perderá en principio dos partidos con Nacional, ante Cerro Largo y Montevideo City Torque. Si los resultados acompañan a los Ticos, Calvo podría regresar antes y estar ante los ciudadanos. Sin duda Nacional perderá un jugador clave en el remate del campeonato.