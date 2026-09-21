¿A qué se debe el repunte en la aprobación del Gobierno?: el análisis de Chasquetti

Estrategia política y la comunicación

Para el analista, la estabilización responde tanto a este despliegue como a un cambio en la conducta comunicacional de las figuras del gobierno nacional, como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz. De acuerdo al experto, estos jerarcas, "están haciendo algo que era cantado: en ciencia política se le denomina en inglés credit claiming, reclamar el crédito por las cosas buenas que vos hacés".

Anteriormente, según Chasquetti, el único que destacaba las buenas acciones del FA era Fernando Pereira. "Era el único. Le abrías el micrófono y en cinco minutos te recitaba todo lo bueno", algo que, aseguró, comenzaron a hacer Sánchez y Díaz.

Asimismo, Chasquetti se refirió al desempeño del presidente Yamandú Orsi y la prudencia en sus intervenciones públicas durante este período. "Yo creo que Orsi también operó un cambio, se cuidó mucho más de las declaraciones. Igual siguió cometiendo algunos errores". A modo de ejemplo, se refirió a a las declaraciones del presidente luego del intento de femicidio a una estudiante de la Facultad de Medicina, al decir que se trató de un caso excepcional.