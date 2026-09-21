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Política gobierno | Chasquetti | comunicación

Legítima Mañana

¿A qué se debe el repunte en la aprobación del Gobierno?: el análisis de Chasquetti

El politólogo Daniel Chasquetti analizó el freno a la caída en la aprobación del Gobierno y el rol que jugaron figuras como Alejandro Sánchez y Jorge Díaz.

Daniel Chasquetti, politólogo, analizó el leve repunte en la aprobación del Gobierno.

Daniel Chasquetti, politólogo, analizó el leve repunte en la aprobación del Gobierno.

 Foto: captura de pantalla
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Por Redacción de Caras y Caretas

El politólogo Daniel Chasquetti analizó la coyuntura política y los factores que explican los cambios en la evaluación del oficialismo, destacando que el partido de gobierno logró frenar el deterioro de sus niveles de aprobación a través de ajustes en su dinámica de comunicación y articulación.

"La aprobación dejó de caer. Eso es lo primero. Que era lo que no sabíamos: hasta dónde iba a caer", afirmó Chasquetti. Respecto al posterior incremento registrado en los sondeos, precisó que se trata de variaciones acotadas: "El repunte es muy chico, en algunas encuestas está por debajo del margen de error de la encuesta, dos puntos, pero aún así es un pequeño repunte".

Este leve cambio de tendencia ocurrió tras un período en el que las encuestas registraron cifras muy hostiles en los sondeos, y luego de que la fuerza política desplegó una serie de acciones internas y públicas. Entre ellas, el periodista Leandro Grille destacó la elaboración de un documento con tintes autocríticos aprobado en un Plenario Nacional para el Congreso, la realización de un acto multitudinario en el Teatro El Galpón que reunió a referentes de distintas corrientes del partido proyectando una imagen de unidad para relanzar la gestión, y el encauzamiento de la discusión sobre la Rendición de Cuentas, donde se lograron los votos con Cabildo Abierto para avanzar en su aprobación.

Estrategia política y la comunicación

Para el analista, la estabilización responde tanto a este despliegue como a un cambio en la conducta comunicacional de las figuras del gobierno nacional, como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz. De acuerdo al experto, estos jerarcas, "están haciendo algo que era cantado: en ciencia política se le denomina en inglés credit claiming, reclamar el crédito por las cosas buenas que vos hacés".

Anteriormente, según Chasquetti, el único que destacaba las buenas acciones del FA era Fernando Pereira. "Era el único. Le abrías el micrófono y en cinco minutos te recitaba todo lo bueno", algo que, aseguró, comenzaron a hacer Sánchez y Díaz.

Asimismo, Chasquetti se refirió al desempeño del presidente Yamandú Orsi y la prudencia en sus intervenciones públicas durante este período. "Yo creo que Orsi también operó un cambio, se cuidó mucho más de las declaraciones. Igual siguió cometiendo algunos errores". A modo de ejemplo, se refirió a a las declaraciones del presidente luego del intento de femicidio a una estudiante de la Facultad de Medicina, al decir que se trató de un caso excepcional.

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