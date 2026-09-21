Militares prófugos: tendrán que presentarse presencialmente para acreditar fe de vida en el exterior

Una fuente del MDN consultada por Caras y Caretas señaló que la reglamentación anterior “era bastante endeble” porque aunque la vía virtual se aplicara con un escribano “no necesariamente podés demostrar que la persona que se presenta efectivamente es la que se está acreditando”. El Ministerio de Relaciones Exteriores “tiene que ajustar sus protocolos en cuanto recibe una persona en algún Consulado o Embajada, para actuar cuando alguna de estas personas se presenten”, afirmó la fuente de la cartera de Defensa. “No es lineal”, subrayó.

Consultado sobre si esta decisión del Poder Ejecutivo tiene relación con la inminente Audiencia de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia que el Estado uruguayo tendrá el miércoles con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la fuente del MDN señaló que “no, es parte del trabajo con la justicia uruguaya”. En los casos en que se retiene el cobro de la jubilación o pensión, luego de la condena efectiva, la misma se vuelve a pagar. Los militares "sin familiares directos cobran el 66% del monto efectivo, y si tiene esposa o hijos se paga hasta 75%", puntualizó la fuente.

En la sede del Mercosur la Corte IDH recibirá a autoridades del Estado uruguayo para rendir cuentas sobre las sentencias que recibió en relación a los casos Gelman y otros versus Uruguay, y Maidanik y otros versus Uruguay. Una fuente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos informó a Caras y Caretas que no estaban al tanto del instructivo, ni de su alcance.

Sin relevancia

“No sé qué sentido tiene que emitan el instructivo”, afirmó el fiscal Perciballe. “La realidad es que cada vez que se tuvo conocimiento de que la persona estaba prófuga, no se contactaron con las personas, no le pidieron el certificado de vida y le siguieron pagando la jubilación en el exterior”, argumentó. El pago de las jubilaciones en el exterior les permite a los represores retirados financiarse mientras evitan los juicios en Uruguay.

“No conozco los motivos de por qué se emite el instructivo, pero no cambia nada”, subrayó Perciballe quién se enteró de la modificación al momento de ser consultado. “Desde el Ministerio dicen que necesitan una ley” para poder suspender los pagos de jubilaciones “y la ley no se necesita, la que ya está hay que cumplirla”, remarcó el fiscal.