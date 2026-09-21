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Política

¿Para detenerlos?

Militares prófugos: tendrán que presentarse presencialmente para acreditar fe de vida en el exterior

El Ministerio de Defensa modificó reglamento de la Caja Militar por considerarlo "endeble". Perciballe lo considera innecesario "hay que cumplir la ley actual" para perseguir a los militares prófugos.

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Cambios en la Caja Militar para los militares prófugos 

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A mediados de setiembre el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, mejor conocida como Caja Militar, publicó un instructivo en el que establece que los militares que vivan en el exterior ya no podrán acreditar su fé de vida solamente a distancia, por internet. Sino que deberán una vez al año, es decir cada seis meses, presentarse de forma presencial al Consulado o Embajada más cercano.

La decisión incluye una particularidad para los militares que están requeridos por la justicia, y por la tanto son prófugos, y es que deberán presentarse presencialmente en todos los casos. La medida implica que, si funcionara todo correctamente, los funcionarios de la Cancillería den aviso a Interpol cuando se presente presencialmente un exmilitar con pedido de captura. La noticia fue informada en primera instancia por el Semanario Búsqueda y confirmada por Caras y Caretas.

Una fuente del MDN consultada por Caras y Caretas señaló que la reglamentación anterior “era bastante endeble” porque aunque la vía virtual se aplicara con un escribano “no necesariamente podés demostrar que la persona que se presenta efectivamente es la que se está acreditando”. El Ministerio de Relaciones Exteriores “tiene que ajustar sus protocolos en cuanto recibe una persona en algún Consulado o Embajada, para actuar cuando alguna de estas personas se presenten”, afirmó la fuente de la cartera de Defensa. “No es lineal”, subrayó.

Consultado sobre si esta decisión del Poder Ejecutivo tiene relación con la inminente Audiencia de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia que el Estado uruguayo tendrá el miércoles con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la fuente del MDN señaló que “no, es parte del trabajo con la justicia uruguaya”. En los casos en que se retiene el cobro de la jubilación o pensión, luego de la condena efectiva, la misma se vuelve a pagar. Los militares "sin familiares directos cobran el 66% del monto efectivo, y si tiene esposa o hijos se paga hasta 75%", puntualizó la fuente.

En la sede del Mercosur la Corte IDH recibirá a autoridades del Estado uruguayo para rendir cuentas sobre las sentencias que recibió en relación a los casos Gelman y otros versus Uruguay, y Maidanik y otros versus Uruguay. Una fuente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos informó a Caras y Caretas que no estaban al tanto del instructivo, ni de su alcance.

Sin relevancia

“No sé qué sentido tiene que emitan el instructivo”, afirmó el fiscal Perciballe. “La realidad es que cada vez que se tuvo conocimiento de que la persona estaba prófuga, no se contactaron con las personas, no le pidieron el certificado de vida y le siguieron pagando la jubilación en el exterior”, argumentó. El pago de las jubilaciones en el exterior les permite a los represores retirados financiarse mientras evitan los juicios en Uruguay.

“No conozco los motivos de por qué se emite el instructivo, pero no cambia nada”, subrayó Perciballe quién se enteró de la modificación al momento de ser consultado. “Desde el Ministerio dicen que necesitan una ley” para poder suspender los pagos de jubilaciones “y la ley no se necesita, la que ya está hay que cumplirla”, remarcó el fiscal.

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