Apagón analógico: Siris explicó los motivos y qué habrá que hacer para seguir viendo TV abierta

A esto se suma el consumo energético. Siris sostuvo que “los costos de energía de los transmisores analógicos son muy altos de consumo de energía, versus la televisión digital, que consume mucho menos”. También destacó que los equipos digitales están actualizados y cuentan con disponibilidad de fábricas y repuestos.

Pero el cambio no se limita al funcionamiento de los transmisores. Para Siris, la televisión digital supone además una mejora en la calidad de la señal. “La densidad de imagen se multiplica por 4”, afirmó, y explicó que se pasa de una resolución de 480 píxeles propia de la televisión analógica a una resolución HD de 720 píxeles de base.

“Se va a ver divino, se va a escuchar divino”, sostuvo. A diferencia de lo que ocurre con la señal analógica, agregó, en la televisión digital desaparecen problemas como las interferencias y las imágenes defectuosas.

Qué tendrá que hacer el usuario

Una de las principales dudas frente al apagón es qué ocurrirá con los televisores que actualmente reciben las señales abiertas. Siris explicó que, de acuerdo con el seguimiento realizado desde que comenzó el proceso de transición, una gran cantidad de televisores vendidos en Uruguay ya cuenta con tecnología compatible con la televisión digital.

“En nuestro país, a lo largo de estos años, desde que empezó el proceso del apagón analógico en 2012 hasta las fechas, se fue haciendo el control, certificando que los televisores que ingresaban al país cumplieran con la norma de televisión digital”, señaló.

Según los datos aportados por el titular de Dinatel durante la entrevista, en ese período se importaron 3.600.000 televisores. La cifra, sostuvo, supera la cantidad de habitantes del país y permite suponer que los hogares uruguayos cuentan con al menos un televisor preparado para recibir la señal digital.

Sin embargo, aclaró que tener un televisor digital no significa necesariamente que el hogar ya esté utilizando la televisión digital abierta. “No quiere decir que la gente esté viendo televisión digital, porque a veces utilizamos ese televisor digital para ver señales”, explicó.

Para quienes tienen un televisor compatible pero todavía no reciben las señales digitales mediante antena, Siris indicó que el procedimiento es sencillo. “Lo único que necesitas poner es una antenita que es vertical, que vale en torno de 200 y 300 pesos”, afirmó.

Siris detalló que esta antena se compra en ferreterías o supermercados y la puede colocar el usuario, conectandola en la única entrada compatible que tiene el televisor. Luego debe configurar la señal desde el control remoto, realizando una búsqueda de canales.

Un proceso que comenzó en 2012

Siris recordó que el apagón que se concretará este viernes forma parte de un proceso que comenzó años atrás. Según explicó, durante este período se fueron produciendo ceses de transmisiones analógicas en distintas zonas del país.

“De los 19 departamentos del país, sólo 5 todavía tienen transmisiones analógicas. En todo el resto del territorio ya se ha procesado el apagón”, señaló durante la entrevista. Artigas, Cerro Largo, Maldonado, Montevideo y Paysandú son los departamentos que deben realizar el cambio.

Quienes reciben la señal mediante servicios de televisión para abonados no tendrán que realizar ninguna modificación como consecuencia del apagón analógico.

Tampoco habrá cambios para quienes utilizan el televisor exclusivamente para acceder a plataformas de contenidos por internet. “Tampoco afecta en lo más mínimo a quienes utilizan su televisor para ver programas de streaming”, concluyó.