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Copa Uruguay: así se jugará la segunda ronda de eliminación amateur

Con el partido entre Nacional de Florida y Rincón, se abre la segunda etapa de eliminación amateur, dónde ingresan equipos de OFI, la Primera Amateur y la D.

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Este fin de semana va a estar comenzando la segunda fase de eliminatoria de los clubes amateur que participan de la Copa Uruguay. En esta instancia jugarán diez equipos de OFI, los cuatro equipos de la Primera Amateur que ganaron la primera ronda y dos equipos de la Divisional D.

A continuación repasamos cómo se jugarán estos partidos que se desarrollarán en las próximas semanas. Queda por confirmar el partido entre Porongos (Trinidad) y Deportivo Italiano.

Sábado 26 de setiembre

  • 15:30 - Nacional (Florida) vs Rincón - Estadio Campeones Olímpicos

Domingo 27 de setiembre

  • 15:00 - Ferro Carril (Salto) vs Real Montevideo - Estadio Dickinson
  • 18:00 - Gladiador (Salto) vs Sportivo Barracas (Dolores) - Estadio Dickinson

Miércoles 30 de setiembre

  • 15:30 - Lito vs Durazno - Parque ANCAP

Domingo 4 de octubre

  • 15:30 - Río Negro (San José) vs Wanderers (Durazno) - Estadio Castro Martínez Laguarda
  • 16:15 - Racing (Durazno) vs San Carlos (San Carlos) - Estadio Silvestre Landoni

Miércoles 7 de octubre

  • 20:00 - Libertad (San Carlos) vs Bella Vista - Estadio Álvaro Pérez

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