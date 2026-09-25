Este fin de semana va a estar comenzando la segunda fase de eliminatoria de los clubes amateur que participan de la Copa Uruguay. En esta instancia jugarán diez equipos de OFI, los cuatro equipos de la Primera Amateur que ganaron la primera ronda y dos equipos de la Divisional D.
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Copa Uruguay: así se jugará la segunda ronda de eliminación amateur
Con el partido entre Nacional de Florida y Rincón, se abre la segunda etapa de eliminación amateur, dónde ingresan equipos de OFI, la Primera Amateur y la D.