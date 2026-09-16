Elecciones de OFI en el ojo de la tormenta: denuncian injerencia de AUF y de partidos políticos

Grave denuncia contra las elecciones en OFI

En el programa de este miércoles de Tarde de Fútbol, Pablo Marrero brindó una entrevista exclusiva en la que apuntó contra las intervenciones de agentes externos a OFI en las elecciones. Denunció que la AUF “se metió” en la elección pensando en que puede pasar con los votos que hoy en día son favorables a Alonso en el Congreso.

“Comienza la devolución de favores por parte del actual presidente de la OFI que está haciendo campaña por Gustavo Bares. El propio Alonso que está recorriendo muchos lugares con propuestas e incentivo a las ligas para que también lo voten a Bares y obviamente también participa la política partidaria en estas elecciones de OFI. Entendemos que la elección debería definirse por las ligas, por los sectores y no por estos actores que son, a mi entender, ajenos a lo que es una elección”, apuntó.

Marrero sostuvo que ellos se presentan como “un cambio” a las actuales acciones que está llevando adelante OFI, descartó participar de la política partidaria y aseguró que en caso de hacerlo, “tampoco les permitiría que participaran de una elección de fútbol del interior”.

Esto surge a raíz de que el propio candidato, denunció que por ejemplo en Rivera, el intendente del departamento se comunicó con los clubes para decirles “directamente” que tenían que votar por Gustavo Bares. Agregó que durante la campaña ellos viajaron al departamento y el intendente no estuvo presente, sin embargo, días después sí dijo presente con el otro candidato.

“Entendemos que ese tipo de prácticas no deberían participar de una campaña electoral, en la que está en juego la salud del fútbol del interior en los próximos cuatro años. Cuando se mete la AUF o la política partidaria en OFI, se desnaturaliza lo que tiene que ver con el fútbol del interior”.

Duras críticas al representante de OFI en la AUF

Durante la entrevista, Pablo Marrero mostró su disconformidad respecto a la actuación de Eduardo Mosegui como representante de OFI en el Ejecutivo de la AUF. Apuntó a que su función lleva a que le pregunten más sobre equipos de Primera División por sobre lo que sucede en el fútbol del interior pese a que su función la consideran “muy importante” por lo que entienden “debe cambiar rotundamente”.

“Entendemos que lo que ha hecho la AUF vinculada a la OFI en los últimos años no es lo que nosotros creemos y merecemos para el fútbol del interior”, agregó.

Respecto a las funciones que cumplirá el representante del fútbol del interior en caso de que Marrero gane, fue contundente al asegurar que tienen “planificado un protocolo de actuación”. El mismo implicará que quien los represente deberá ir cada quince días a la sede de OFI y que todas las votaciones en el Congreso pasen por ahí previamente.