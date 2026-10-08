Copa Uruguay: sigue la supremacía de OFI; Juventud a la fase final

Además del agónico triunfo de Wanderers ante Cerrito, en la noche de este miércoles hubo más actividad por la fase eliminatoria de la Copa Uruguay, tanto en la ruta profesional como en la amateur.
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Caras y Caretas Diario
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En el oeste de nuestro país, Juventud de Las Piedras derrotó por la mínima a Plaza Colonia con un solitario tanto de Facundo Domínguez para meterse en la fase final del torneo.
Quien también sacó boleto pero en la ruta amateur, fue Libertad de San Carlos que derrotó por 3 a 1 a Bella Vista. Los tantos para los carolinos fueron convertidos por Matías Tavares, Federico Ramos y Rodrigo Tabarez mientras que Facundo Morales marcó para el papal.
De esta manera, los equipos amateurs que se metieron en la fase final del torneo son: Ferro Carril, Gladiador, Wanderers de Durazno, San Carlos, Lito, Nacional de Florida y Libertad.
Mientras tanto, en la ruta profesional ya tienen su boleto asegurado Wanderers y Juventud.