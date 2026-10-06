Cuatro equipos de OFI avanzaron a la fase final de la Copa Uruguay

Durante el fin de semana hubo una importante actividad en el marco de la segunda etapa de eliminatoria de la ruta amateur en la Copa Uruguay en dónde cuatro equipos de OFI sacaron su boleto para el cuadro final del torneo.
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Caras y Caretas Diario
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Ferro Carril de Salto se impuso por 2 a 1 ante Real Montevideo con tantos de Santiago Falcón y Leandro de Mora mientras que Rodrigo Hernández había abierto el marcador para los montevideanos. El otro equipo salteño que sacó boleto fue Gladiador, que se impuso por penales tras igualar a uno ante Barracas de Dolores.
Con tres tantos de Juan Ramón Bolognini y uno de Mauro Olivera, Wanderers de Durazno goleó 4 a 1 a Río Negro de San José en dónde convirtió Germán Alayón. A su vez, San Carlos con un gol de Agustín Vidal, venció por la mínima a Racing de Durazno.
De esta manera, Ferro Carril, Gladiador, Wanderers y San Carlos se suman a Lito y Nacional de Florida como los primeros equipos amateurs en meterse en la fase final de la Copa Uruguay.
Los últimos cupos en la Copa Uruguay
De esta manera continuará la segunda fase eliminatoria de la Copa Uruguay:
Miércoles 7 de octubre
- 20:00 - Libertad de San Carlos vs Bella Vista (Estadio Álvaro Pérez)
Miércoles 21 de octubre
- 21:00 - Porongos de Flores vs Deportivo Italiano (Estadio Juan Antonio Lavalleja)