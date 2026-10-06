Cuatro equipos de OFI avanzaron a la fase final de la Copa Uruguay

Ferro Carril de Salto se impuso por 2 a 1 ante Real Montevideo con tantos de Santiago Falcón y Leandro de Mora mientras que Rodrigo Hernández había abierto el marcador para los montevideanos. El otro equipo salteño que sacó boleto fue Gladiador, que se impuso por penales tras igualar a uno ante Barracas de Dolores.