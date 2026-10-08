La Copa América 2028 se jugaría en Estados Unidos y con nuevo formato

Si bien aún no es oficial, el prestigioso medio estadounidense The Times, informó que en se dará a conocer que la Copa América 2028 se disputará nuevamente en Estados Unidos pero esta vez con un cambio en el formato de disputa.
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El citado medio informó que la idea es que para esta próxima edición, el número de países participantes pase de 16 a 20 selecciones. Ante esto se deberá evaluar un cambio en el formato para que se pueda desarrollar el evento en el que participarán equipos de Conmebol y también de Concacaf.
En caso de confirmarse esta noticia, será la tercera vez que la Copa América se desarrolle en Estados Unidos tras lo que fueron las ediciones de 2016 y 2024, la más reciente de todas.
Otro desafío que tendrá el gigante de Norteamérica será que la Copa América coincidirá con los Juegos Olímpicos que se disputarán en Los Ángeles. Para esto, se evalúa que la Copa América se juegue de manera íntegra en la costa este )Miami, Orlando, Nueva Jersey y Atlanta).