TCA falló contra Antía y debe devolver campo de 106 has. a Colonización

Ni el arrendatario ni su familia residían en el campo; no lo trabajaba él directamente sino que tenía contratados a 6 peones y no explotaba en persona el campo sino que lo hacía a través de una sociedad comercial que mantenía con Daniel Chiacchio, fallecido hace un año.

Además el organismo corroboró que la sociedad tenía en propiedad otras 1.400 hectáreas en la misma zona, “que el arrendatario se había encargado de ocultar al INC” .

Antía se agravió con esta resolución y llevó el asunto al TCA, quien después de extensas actuaciones dictaminó que no tenía razón y debía devolver el campo a Colonización

La sentencia está firmada por los ministros José Balcaldi; William Corujo; Selva Klett, Luis Simon y María Rosina Rossi.