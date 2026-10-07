TCA falló contra Antía y debe devolver campo de 106 has. a Colonización

En una minuciosa y fundada sentencia de 37 folios, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló contra el ex intendente de Maldonado, Enrique Antía, y debe devolver 106 has. al Instituto Nacional de Colonización (INC) .
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Las dos fracciones de campo están ubicadas al norte del departamento en cercanías de Aiguá. Una de 83 has. le fue adjudicada en 1981, otra fracción de 23 hectáreas la recibió en 1985. El objeto era desarrollar un tambo que enviaría leche a Conaprole, donde por entonces Antía se desempeñaba como inspector.
INC resolvió rescindir el contrato
Pero el 5 de setiembre del 2019 el Instituto Nacional de Colonización resolvió rescindir el contrato de arrendamiento, basado en varios incumplimientos.
Ni el arrendatario ni su familia residían en el campo; no lo trabajaba él directamente sino que tenía contratados a 6 peones y no explotaba en persona el campo sino que lo hacía a través de una sociedad comercial que mantenía con Daniel Chiacchio, fallecido hace un año.
Además el organismo corroboró que la sociedad tenía en propiedad otras 1.400 hectáreas en la misma zona, “que el arrendatario se había encargado de ocultar al INC” .
Antía se agravió con esta resolución y llevó el asunto al TCA, quien después de extensas actuaciones dictaminó que no tenía razón y debía devolver el campo a Colonización
La sentencia está firmada por los ministros José Balcaldi; William Corujo; Selva Klett, Luis Simon y María Rosina Rossi.