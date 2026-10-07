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Deportes Cerrito |

Partido de locos

Agónico empate de Wanderers que, por penales, se metió en la fase final

José Río fue la figura en el triunfo de Wanderers desde los doce pasos ante Cerrito para meterse en la fase final de la Copa Uruguay.

Wanderers avanzó en la Copa Uruguay.

Wanderers avanzó en la Copa Uruguay.

 @CopaAUFUruguay
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En un partido de locos, que tuvo goles sobre el cierre y una definición por penales, Wanderers derrotó a Cerrito como visitante y se transformó en el primer equipo profesional en sacar boleto a la fase final de la Copa Uruguay.

El partido que se disputó en el Parque Maracaná, comenzó favorable para los locales que a los 13 minutos se pusieron en ventaja gracias a un tanto de Luis Machado.

El complemento fue una verdadera locura. A los 53 minutos, José Río le tapó un penal a Luis Machado y en la jugada siguiente, Cristofer Marques puso la igualdad en el encuentro. Mientras tanto, a los 58 minutos y por doble amarilla, Rodrigo Viega fue expulsado en el auriverde.

Los minutos finales trajeron dos nuevas alegrías. A los 90 y tras una mala salida de Río, Ezequiel Silveira puso a Cerrito por delante en el marcador. Sin embargo, en la última del partido, Renzo Sánchez le dio la igualdad al bohemio y forzó la tanda de los penales.

Desde los doce pasos, el que se impuso fue Wanderers gracias a dos atajadas de José Río, lo que significó la clasificación de los bohemios a la fase final de la Copa Uruguay.

Así sigue la Copa Uruguay

Miércoles 7 de octubre

  • 20:00 - Plaza Colonia vs Juventud (Parque Prandi)

Miércoles 14 de octubre

  • 15:30 - Boston River vs River Plate (Estadio Campeones Olímpicos)
  • 21:00 - Deportivo Maldonado vs Albion (Estadio Domingo Burgueño Miguel)

Jueves 15 de octubre

  • 16:00 - Central Español vs Danubio (Parque Palermo)
  • 20:00 - Nacional vs Rentistas (Gran Parque Central)

Miércoles 21 de octubre

  • 16:00 - Liverpool vs Cerro Largo (Parque Viera)

Martes 27 de octubre

  • 20:00 - Peñarol vs MC Torque (Estadio Campeón del Siglo)

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