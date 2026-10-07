Agónico empate de Wanderers que, por penales, se metió en la fase final

Los minutos finales trajeron dos nuevas alegrías. A los 90 y tras una mala salida de Río, Ezequiel Silveira puso a Cerrito por delante en el marcador. Sin embargo, en la última del partido, Renzo Sánchez le dio la igualdad al bohemio y forzó la tanda de los penales.

Desde los doce pasos, el que se impuso fue Wanderers gracias a dos atajadas de José Río, lo que significó la clasificación de los bohemios a la fase final de la Copa Uruguay.

Así sigue la Copa Uruguay

Miércoles 7 de octubre

20:00 - Plaza Colonia vs Juventud (Parque Prandi)

Miércoles 14 de octubre

15:30 - Boston River vs River Plate (Estadio Campeones Olímpicos)

21:00 - Deportivo Maldonado vs Albion (Estadio Domingo Burgueño Miguel)

Jueves 15 de octubre

16:00 - Central Español vs Danubio (Parque Palermo)

20:00 - Nacional vs Rentistas (Gran Parque Central)

Miércoles 21 de octubre

16:00 - Liverpool vs Cerro Largo (Parque Viera)

Martes 27 de octubre