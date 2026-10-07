Agónico empate de Wanderers que, por penales, se metió en la fase final

En un partido de locos, que tuvo goles sobre el cierre y una definición por penales, Wanderers derrotó a Cerrito como visitante y se transformó en el primer equipo profesional en sacar boleto a la fase final de la Copa Uruguay.
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Caras y Caretas Diario
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El partido que se disputó en el Parque Maracaná, comenzó favorable para los locales que a los 13 minutos se pusieron en ventaja gracias a un tanto de Luis Machado.
El complemento fue una verdadera locura. A los 53 minutos, José Río le tapó un penal a Luis Machado y en la jugada siguiente, Cristofer Marques puso la igualdad en el encuentro. Mientras tanto, a los 58 minutos y por doble amarilla, Rodrigo Viega fue expulsado en el auriverde.
Los minutos finales trajeron dos nuevas alegrías. A los 90 y tras una mala salida de Río, Ezequiel Silveira puso a Cerrito por delante en el marcador. Sin embargo, en la última del partido, Renzo Sánchez le dio la igualdad al bohemio y forzó la tanda de los penales.
Desde los doce pasos, el que se impuso fue Wanderers gracias a dos atajadas de José Río, lo que significó la clasificación de los bohemios a la fase final de la Copa Uruguay.
Así sigue la Copa Uruguay
Miércoles 7 de octubre
- 20:00 - Plaza Colonia vs Juventud (Parque Prandi)
Miércoles 14 de octubre
- 15:30 - Boston River vs River Plate (Estadio Campeones Olímpicos)
- 21:00 - Deportivo Maldonado vs Albion (Estadio Domingo Burgueño Miguel)
Jueves 15 de octubre
- 16:00 - Central Español vs Danubio (Parque Palermo)
- 20:00 - Nacional vs Rentistas (Gran Parque Central)
Miércoles 21 de octubre
- 16:00 - Liverpool vs Cerro Largo (Parque Viera)
Martes 27 de octubre
- 20:00 - Peñarol vs MC Torque (Estadio Campeón del Siglo)