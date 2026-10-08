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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre | Abel

Recupera piezas

Peñarol recupera jugadores para el sábado y Abel estará a la orden

Aguirre anunció que Luis Angulo, Eduardo Darias, Abel Hernández y Diego Laxalt estarán disponibles para el partido ante Progreso.

Abel Hernández volverá a la convocatoria de Peñarol.

Abel Hernández volverá a la convocatoria de Peñarol.
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Por Redacción Caras y Caretas

El plantel de Peñarol suma buenas noticias para encarar la recta final del campeonato. Tras atravesar una exigente racha de bajas por molestias físicas y lesiones, el conjunto mirasol recuperará a varios futbolistas para el compromiso de este próximo sábado ante Progreso en el Estadio Centenario, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura.

Entre los regresos se encuentra el del colombiano Luis Angulo, quien superó el desgarro sufrido el pasado 2 de septiembre durante el encuentro frente a Atenas de San Carlos por la Copa AUF Uruguay. El extremo ya trabaja a la par de sus compañeros y está a disposición del cuerpo técnico, según ratificó el entrenador Diego Aguirre: “Está entrenando normal con el grupo y va a estar habilitado”.

Asimismo, la nómina aurinegra se fortalecerá en la mitad de la cancha con el retorno de Eduardo Darias. El mediocampista, que había quedado al margen tras sufrir también una rotura fibrilar en el duelo del 14 de septiembre ante Albion, se suma a la lista de altas con las que contará el equipo para este decisivo tramo del torneo local.

Con la reincorporación de estas figuras, el director técnico carbonero valoró contar con un abanico de variantes más amplio para los desafíos inmediatos: “Hay vueltas importantes y vamos a estar con el plantel bastante completo para esta etapa final”, concluyó Aguirre, confiado en encarar el sprint decisivo de la temporada con su equipo fortalecido.

Vuelve Abel a la convocatoria

Otro que volverá es Abel Hernández, quien sufrió un golpe en la clavícula hace ocho días contra City Torque y fue baja para medirse con Racing. “Se temía algo peor en la lesión del hombro, pero al final fue un golpe nada más. Le dolía mucho, pero le hicieron exámenes y no tenía nada. Ya está entrenando normal con el grupo”, dijo Aguirre.

Nicolás Fernández, que ante Racing fue suplente, no arrancó jugando porque “estaba fatigado”, y después no entró. “Queríamos ver si era necesario ponerlo, pero no lo creímos necesario porque necesitábamos hacer cambios ofensivos”, explicó.

Consultado por Diego Laxalt, quien tras salir lesionado a los 10 minutos contra Atenas el 2 de setiembre no volvió a ser convocado, fue baja por lesión pero “está de alta y hace 10 días que está entrenando con el equipo”.

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