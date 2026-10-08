Peñarol recupera jugadores para el sábado y Abel estará a la orden

Con la reincorporación de estas figuras, el director técnico carbonero valoró contar con un abanico de variantes más amplio para los desafíos inmediatos: “Hay vueltas importantes y vamos a estar con el plantel bastante completo para esta etapa final”, concluyó Aguirre, confiado en encarar el sprint decisivo de la temporada con su equipo fortalecido.

Vuelve Abel a la convocatoria

Otro que volverá es Abel Hernández, quien sufrió un golpe en la clavícula hace ocho días contra City Torque y fue baja para medirse con Racing. “Se temía algo peor en la lesión del hombro, pero al final fue un golpe nada más. Le dolía mucho, pero le hicieron exámenes y no tenía nada. Ya está entrenando normal con el grupo”, dijo Aguirre.

Nicolás Fernández, que ante Racing fue suplente, no arrancó jugando porque “estaba fatigado”, y después no entró. “Queríamos ver si era necesario ponerlo, pero no lo creímos necesario porque necesitábamos hacer cambios ofensivos”, explicó.

Consultado por Diego Laxalt, quien tras salir lesionado a los 10 minutos contra Atenas el 2 de setiembre no volvió a ser convocado, fue baja por lesión pero “está de alta y hace 10 días que está entrenando con el equipo”.