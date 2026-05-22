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Deportes Defensor Sporting | Club Atlético Peñarol |

entre 160 y 200%

¿Cuál es la justificación de Defensor Sporting ante elevado precio a hinchas de Peñarol?

“Cuando jugamos contra los grandes, el costo operativo se incrementa exponencialmente”, aseguró Andrés Westerfeld, dirigente de Defensor Sporitng.

Precios de Defensor Sporting ante Peñarol.

Precios de Defensor Sporting ante Peñarol.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Caras y Caretas Diario

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Este domingo, Defensor Sporting va a estar recibiendo a Peñarol en el Estadio Luis Franzini en el marco de la segunda fecha del torneo Intermedio. Nuevamente la polémica se volcó sobre los precios de las entradas que le colocó el elenco violeta a los hinchas carboneros.

Los hinchas carboneros irán a la tribuna Alfredo Ghierra, y desde la institución violeta colocaron precios de $1976 para los no socios, y de $1150 para los socios de Peñarol que quieran ir al partido.

Esto despertó polémica, sin embargo, el dirigente de Defensor Sporting, Andrés Westerfeld, explicó en Tarde de Fútbol que desde la directiva decidieron fijar estos precios porque “cuando jugamos contra los grandes, el costo operativo se incrementa exponencialmente”, alcanzando un aumento de entre “160 y 200% en virtud de seguridad”, costos que tiene que hacerse cargo el equipo local.

Contó que como sucedió contra Nacional, se le planteó a Peñarol “compartir costos” pero ante la respuesta negativa debieron fijar estos precios. “¿Cuál es la alternativa sino? ¿jugar en el estadio y vender la localía? Defensor no transita por ese camino y siempre priorizamos a nuestros socios e hinchas. La prioridad es jugar de local y fijar precios acordes a los costos operativos que tenemos”, agregó.

La situación económica de Defensor Sporting

Westerfeld calificó como “compleja” la situación financiera del club debido a que el último balance “arrojó un déficit grande” pero destacó que desde “hace un tiempo” la dirigencia “está tratando de ordenar la situación”.

Respecto a esto, hizo principal hincapié en Patricio Pacífico, futbolista que fue cedido al Barcelona de España con el objetivo de venderlo a mitad de año, pero que sufrió una rotura de ligamentos cruzados.

“Estamos negociando con Barcelona para reformular las pautas contractuales y que esa operación que era muy importante para el club no se caiga, siempre priorizando desde un primer momento, la salud del jugador para que se operara e hiciera la recuperación en el mejor lugar posible”, manifestó.

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