¿Cuál es la justificación de Defensor Sporting ante elevado precio a hinchas de Peñarol?

Contó que como sucedió contra Nacional, se le planteó a Peñarol “compartir costos” pero ante la respuesta negativa debieron fijar estos precios. “¿Cuál es la alternativa sino? ¿jugar en el estadio y vender la localía? Defensor no transita por ese camino y siempre priorizamos a nuestros socios e hinchas. La prioridad es jugar de local y fijar precios acordes a los costos operativos que tenemos”, agregó.

La situación económica de Defensor Sporting

Westerfeld calificó como “compleja” la situación financiera del club debido a que el último balance “arrojó un déficit grande” pero destacó que desde “hace un tiempo” la dirigencia “está tratando de ordenar la situación”.

Respecto a esto, hizo principal hincapié en Patricio Pacífico, futbolista que fue cedido al Barcelona de España con el objetivo de venderlo a mitad de año, pero que sufrió una rotura de ligamentos cruzados.

“Estamos negociando con Barcelona para reformular las pautas contractuales y que esa operación que era muy importante para el club no se caiga, siempre priorizando desde un primer momento, la salud del jugador para que se operara e hiciera la recuperación en el mejor lugar posible”, manifestó.