Deportes Peñarol | Copa AUF Uruguay | Jaime Báez

Copa AUF Uruguay

Con equipo alternativo, Peñarol visita este miércoles a Tacuarembó en el Goyenola

Con Alejo Cruz y Jaime Báez en el plantel, Peñarol buscará en el norte meterse en las semifinales de la Copa AUF Uruguay.

Peñarol visita este miércoles a Tacuarembó por la Copa AUF Uruguay.

 Foto: Dante Fernández / FocoUy
Peñarol visitará este martes a Tacuarembó a partir de la hora 20:30 horas en el estadio Raúl Goyenola por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, instancia que afrontará con un equipo alternativo por la decisión de su cuerpo técnico de priorizar el partido del próximo sábado frente a Cerro Largo por el Torneo Clausura.

Los aurinegros están enfocados en ganar el Clausura para acceder a la definición del Uruguayo, pero la Copa AUF Uruguay es una buena alternativa para observar a varios jugadores que no tienen muchos minutos. Incluso, en esta oportunidad están convocados Alejo Cruz y Jaime Báez, las últimas dos incorporaciones del mirasol.

Diego Aguirre dio descanso a algunos habituales titulares como Brayan Cortés, Maximiliano Olivera, Pedro Milans, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Leonardo Fernández y Matías Arezo, que ni siquiera viajaron, y colocará desde el inicio a habituales suplentes e incluso juveniles.

Los carboneros formarían con Martín Campaña; Damián Suárez, Javier Méndez, Gastón Silva y Lucas Hernández; Stiven Muhletaler, Lorenzo Couture, Leandro Umpiérrez y Diego García; David Terans y Héctor Villalba.

Tacuarembó con todos los titulares

Julio Fuentes, técnico de Tacuarembó, adelantó que no se guardará nada y pondrá lo mejor que tiene. Si repite la alineación del 0-0 ante Central Español, jugarán Andrés Marsengo; Pablo Fagúndez, Roberto Hernández, Francisco Martirena y Alexis Piegas; Jonathan Baeza, Santiago Scotto, Pablo Furtado y Franco Mederos; Delis Vargas y Douglas Bittencourt.

La delegación aurinegra fue recibida con gran entusiasmo por cientos de hinchas que llegaron hasta la puerta del hotel Carlos Gardel, en un departamento que no albergaba a Peñarol desde el 5 de abril de 2009. Aquella vez, los mirasoles ganaron 1-0 con gol de Carlos Bueno, bajo la dirección técnica de Julio Ribas.

Después de ese partido, pasaron tres en los que Tacuarembó fue local. En el Clausura 2010 y el Apertura 2010 optó por jugar en el Estadio Centenario, y en el Clausura 2015 se trasladó a Rivera.

