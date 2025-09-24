Con equipo alternativo, Peñarol visita este miércoles a Tacuarembó en el Goyenola

Los carboneros formarían con Martín Campaña; Damián Suárez, Javier Méndez, Gastón Silva y Lucas Hernández; Stiven Muhletaler, Lorenzo Couture, Leandro Umpiérrez y Diego García; David Terans y Héctor Villalba.

Tacuarembó con todos los titulares

Julio Fuentes, técnico de Tacuarembó, adelantó que no se guardará nada y pondrá lo mejor que tiene. Si repite la alineación del 0-0 ante Central Español, jugarán Andrés Marsengo; Pablo Fagúndez, Roberto Hernández, Francisco Martirena y Alexis Piegas; Jonathan Baeza, Santiago Scotto, Pablo Furtado y Franco Mederos; Delis Vargas y Douglas Bittencourt.

La delegación aurinegra fue recibida con gran entusiasmo por cientos de hinchas que llegaron hasta la puerta del hotel Carlos Gardel, en un departamento que no albergaba a Peñarol desde el 5 de abril de 2009. Aquella vez, los mirasoles ganaron 1-0 con gol de Carlos Bueno, bajo la dirección técnica de Julio Ribas.

Después de ese partido, pasaron tres en los que Tacuarembó fue local. En el Clausura 2010 y el Apertura 2010 optó por jugar en el Estadio Centenario, y en el Clausura 2015 se trasladó a Rivera.