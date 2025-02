Horas más tarde, en su cuenta de X, Darwin Núñez escribió “Ni fui el mejor hace tres semanas ni soy el peor ahora. Si me caigo, me levanto. Nunca me van a ver bajar los brazos. Voy a dejar todo hasta el último día que me toque estar acá en Liverpool”.

Embed Ni fui el mejor hace tres semanas ni soy el peor ahora. Si me caigo, me levanto. Nunca me van a ver bajar los brazos.



Voy a dejar todo hasta el último día que me toque estar acá en Liverpool.



Resiliencia! pic.twitter.com/cruy7OZO1o — Darwin Núñez (@Darwinn99) February 20, 2025