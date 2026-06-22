Deutscher es el primera semifinalista de la Primera Amateur

Finalmente en la serie C, Sud América fue el único de los de arriba que ganó y es líder pero tendrá fecha libre el próximo fin de semana por lo que su lugar puede ser ocupado por Deportivo Colonia, Terremoto o Bella Italia. Por su parte, Los Gorriones está clasificado al torneo final mientras que Huracán Buceo. Salto, Villa Español y Villa Teresa pelearán por un único lugar.
Resultados
Serie A
- Rampla Juniors 1-0 Rocha
- Deportivo Italiano 4-1 Los Halcones
- Mar de Fondo 0-2 Bella Vista
- Alto Perú 1-3 Deutscher
Serie B
- Durazno 5-0 Canadian
- Parque del Plata 2-1 Lito
- Artigas 3-0 Deportivo LSM
- Potencia 0-2 Platense
- Basáñez 0-5 Salus
Serie C
- Huracán Buceo 0-4 Sud América
- Salto 0-1 Bella Italia
- Deportivo Colonia 0-0 Villa Española
- Los Gorriones 0-1 Villa Teresa
Posiciones Primera Amateur
Serie A
- Deutscher - 24
- Rampla Juniors - 19
- Bella Vista - 19
- Rocha - 16
- Deportivo Italiano - 13
- Mar de Fondo - 12
- Frontera Rivera - 6
- Alto Perú - 4
- Los Halcones - 1
Serie B
- Lito - 17
- Deportivo LSM - 17
- Salus - 15
- Platense - 15
- Artigas - 14
- Parque del Plata - 11
- Durazno - 10
- Potencia - 6
- Basañez - 6
- Canadian - 3
Serie C
- Sud América - 16
- Deportivo Colonia - 14
- Terremoto - 13
- Bella Italia - 13
- Los Gorriones - 11
- Huracán Buceo - 6
- Salto - 5
- Villa Española - 4
- Villa Teresa - 3