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Deportes Primera Amateur | Deutscher | Rampla Juniors

puntaje perfecto

Deutscher es el primera semifinalista de la Primera Amateur

Lito y Deportivo LSM pelearán por la clasificación en la serie B mientras que en la serie C hay cuatro equipos con posibilidades de entrar en la definición.

Deustcher, primer semifinalista de la Primera Amateur.

Deustcher, primer semifinalista de la Primera Amateur.

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Se disputó la penúltima fecha de la Primera Amateur, en dónde la gran novedad es que Deutscher sigue a pasos impresionantes, volvió a ganar, suma puntaje perfecto y se convirtió en el primer equipo clasificado a las semifinales del primer torneo corto de la divisional.

En la serie A, quienes sueñan con un lugar en la definición son Rampla Juniors y Bella Vista, que ganaron y pueden entrar como el mejor segundo. Estos tres sumados a Rocha y Deportivo Italiano están clasificados al Clausura mientras que el último lugar lo definirán Mar de Fondo y Frontera Rivera.

En la serie B cayeron los líderes (Lito y Deportivo LSM) y ganaron sus escoltas por lo que todo se definirá en la última fecha donde habrá choque de punteros. A ellos se les suma Artigas para la fase final al tiempo que Parque del Plata y Durazno buscarán el último lugar.

Finalmente en la serie C, Sud América fue el único de los de arriba que ganó y es líder pero tendrá fecha libre el próximo fin de semana por lo que su lugar puede ser ocupado por Deportivo Colonia, Terremoto o Bella Italia. Por su parte, Los Gorriones está clasificado al torneo final mientras que Huracán Buceo. Salto, Villa Español y Villa Teresa pelearán por un único lugar.

Resultados

Serie A

  • Rampla Juniors 1-0 Rocha
  • Deportivo Italiano 4-1 Los Halcones
  • Mar de Fondo 0-2 Bella Vista
  • Alto Perú 1-3 Deutscher

Serie B

  • Durazno 5-0 Canadian
  • Parque del Plata 2-1 Lito
  • Artigas 3-0 Deportivo LSM
  • Potencia 0-2 Platense
  • Basáñez 0-5 Salus

Serie C

  • Huracán Buceo 0-4 Sud América
  • Salto 0-1 Bella Italia
  • Deportivo Colonia 0-0 Villa Española
  • Los Gorriones 0-1 Villa Teresa

Posiciones Primera Amateur

Serie A

  1. Deutscher - 24
  2. Rampla Juniors - 19
  3. Bella Vista - 19
  4. Rocha - 16
  5. Deportivo Italiano - 13
  6. Mar de Fondo - 12
  7. Frontera Rivera - 6
  8. Alto Perú - 4
  9. Los Halcones - 1

Serie B

  1. Lito - 17
  2. Deportivo LSM - 17
  3. Salus - 15
  4. Platense - 15
  5. Artigas - 14
  6. Parque del Plata - 11
  7. Durazno - 10
  8. Potencia - 6
  9. Basañez - 6
  10. Canadian - 3

Serie C

  1. Sud América - 16
  2. Deportivo Colonia - 14
  3. Terremoto - 13
  4. Bella Italia - 13
  5. Los Gorriones - 11
  6. Huracán Buceo - 6
  7. Salto - 5
  8. Villa Española - 4
  9. Villa Teresa - 3

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