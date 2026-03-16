Dos partidos cierran la sexta del Apertura que tiene tres líderes

Lo que dejó la sexta del Apertura

Culminada de manera parcial la fecha, la noticia es que hay tres líderes que se mantienen en lo más alto. Racing, Deportivo Maldonado y Peñarol ganaron por la mínima sus encuentros y son los que ven la tabla desde lo más alto.

En cuánto a la zona baja, Wanderers cayó a manos de Nacional y se empieza a hundir en la zona roja, mientras que Progreso se llevó un triunfazo ante Cerro en un partido directo por los promedios.

Nacional 2-0 Wanderers

Cerro 0-1 Progreso

Boston River 0-1 Racing

Albion 0-1 Peñarol

Central Español 1-3 Cerro Largo

Deportivo Maldonado 1-0 Defensor Sporting

17:00 - Danubio vs Juventud

20:00 - Liverpool vs MC Torque

Posiciones Apertura