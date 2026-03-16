Dos partidos cierran la sexta del Apertura que tiene tres líderes

Con dos partidos, este lunes se va a estar cerrando la sexta fecha del Torneo Apertura, en la que los grandes no brillaron, pero lograron sumar tres unidades de gran valor. Racing, Deportivo Maldonado y Peñarol son los tres líderes que tiene el primer torneo corto del año.
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Desde las 17:00 horas en el Estadio Jardines del Hipódromo, Danubio va a estar recibiendo a Juventud de Las Piedras. El franjeado comenzó de buena manera el campeonato, pero no pudo sostener el buen juego, mientras que el pedrense sumó apenas una victoria en cinco partidos.
El cierre de la fecha va a estar a cargo de Liverpool y MC Torque, que se estarán enfrentando en el Parque Viera desde las 20:00 horas. Ambos llegan con diez puntos por lo que, en caso de haber un ganador, se estaría sumando a la lista de líderes.
Lo que dejó la sexta del Apertura
Culminada de manera parcial la fecha, la noticia es que hay tres líderes que se mantienen en lo más alto. Racing, Deportivo Maldonado y Peñarol ganaron por la mínima sus encuentros y son los que ven la tabla desde lo más alto.
En cuánto a la zona baja, Wanderers cayó a manos de Nacional y se empieza a hundir en la zona roja, mientras que Progreso se llevó un triunfazo ante Cerro en un partido directo por los promedios.
- Nacional 2-0 Wanderers
- Cerro 0-1 Progreso
- Boston River 0-1 Racing
- Albion 0-1 Peñarol
- Central Español 1-3 Cerro Largo
- Deportivo Maldonado 1-0 Defensor Sporting
- 17:00 - Danubio vs Juventud
- 20:00 - Liverpool vs MC Torque
Posiciones Apertura
- Racing - 13
- Deportivo Maldonado - 13
- Peñarol - 13
- MC Torque - 10 (-1)
- Liverpool - 10 (-1)
- Central Español - 10
- Nacional - 10
- Defensor Sporting - 8
- Danubio - 8 (-1)
- Wanderers - 8
- Cerro Largo - 6
- Albion - 5
- Progreso - 5
- Juventud de Las Piedras - 4 (-1)
- Boston River - 2
- Cerro - 2