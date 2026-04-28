Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Apertura | Peñarol | Nacional

Pasando en limpio

¿Qué dejó la fecha trece del Apertura?: Racing campeón y los grandes en crisis

El equipo de Sayago se quedó con el Apertura. Además, Nacional y Peñarol perdieron sus partidos y se agrandó la crisis deportiva de ambos equipos.

Guillermo Cotugno, autor del gol que le dio el Apertura a Racing.

Guillermo Cotugno, autor del gol que le dio el Apertura a Racing.

 Racing
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El cervecero triunfó en Melo y de esta manera se quedó con el trofeo del primer torneo corto del año. Quienes eran sus perseguidores, Deportivo Maldonado y Peñarol, cayeron a manos de Albion y Wanderers respectivamente, y se despidieron de todas las posibilidades.

Central Español volvió a la senda del triunfo al vencer a Cerro, llegando al quinto lugar de la tabla de posiciones. Muy de cerca quedó Defensor Sporting con la victoria ante Progreso, mientras que MC Torque con el triunfo ante Boston River igualó la línea de Nacional.

Por otra parte, el descenso está al rojo vivo. Wanderers sumó tres puntos de oro, y si bien sigue último, se acercó a Progreso y Cerro. Danubio con su imponente victoria ante Nacional, respiró y sueña con salvarse, mientras que Cerro Largo cayó ante Racing y los promedios empiezan a ser preocupación.

Lo que dejó la fecha trece del Apertura

Resultados

  • MC Torque 4-1 Boston River
  • Juventud 1-1 Liverpool
  • Deportivo Maldonado 1-2 Albion
  • Nacional 1-2 Danubio
  • Central Español 3-1 Cerro
  • Cerro Largo 0-1 Racing
  • Wanderers 1-0 Peñarol
  • Defensor Sporting 1-0 Progreso

Posiciones

  1. Racing - 30
  2. Deportivo Maldonado - 23
  3. Peñarol - 23
  4. Albion - 22
  5. Central Español - 21
  6. Defensor Sporting - 20
  7. MC Torque - 19
  8. Nacional - 19
  9. Danubio - 18
  10. Liverpool - 17
  11. Wanderers - 17
  12. Cerro Largo - 14
  13. Boston River - 14
  14. Progreso - 10
  15. Cerro - 10
  16. Juventud de Las Piedras - 9

Temas

Te puede interesar