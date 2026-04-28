¿Qué dejó la fecha trece del Apertura?: Racing campeón y los grandes en crisis

Con el agónico triunfo de Defensor Sporting ante Progreso, este lunes se bajó el telón de la decimotercera fecha del Torneo Apertura. Lo más importante que dejó el fin de semana, fue la coronación de Racing a falta de dos encuentros.
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El cervecero triunfó en Melo y de esta manera se quedó con el trofeo del primer torneo corto del año. Quienes eran sus perseguidores, Deportivo Maldonado y Peñarol, cayeron a manos de Albion y Wanderers respectivamente, y se despidieron de todas las posibilidades.
Central Español volvió a la senda del triunfo al vencer a Cerro, llegando al quinto lugar de la tabla de posiciones. Muy de cerca quedó Defensor Sporting con la victoria ante Progreso, mientras que MC Torque con el triunfo ante Boston River igualó la línea de Nacional.
Por otra parte, el descenso está al rojo vivo. Wanderers sumó tres puntos de oro, y si bien sigue último, se acercó a Progreso y Cerro. Danubio con su imponente victoria ante Nacional, respiró y sueña con salvarse, mientras que Cerro Largo cayó ante Racing y los promedios empiezan a ser preocupación.
Lo que dejó la fecha trece del Apertura
Resultados
- MC Torque 4-1 Boston River
- Juventud 1-1 Liverpool
- Deportivo Maldonado 1-2 Albion
- Nacional 1-2 Danubio
- Central Español 3-1 Cerro
- Cerro Largo 0-1 Racing
- Wanderers 1-0 Peñarol
- Defensor Sporting 1-0 Progreso
Posiciones
- Racing - 30
- Deportivo Maldonado - 23
- Peñarol - 23
- Albion - 22
- Central Español - 21
- Defensor Sporting - 20
- MC Torque - 19
- Nacional - 19
- Danubio - 18
- Liverpool - 17
- Wanderers - 17
- Cerro Largo - 14
- Boston River - 14
- Progreso - 10
- Cerro - 10
- Juventud de Las Piedras - 9
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