Eguren y Ligüera renunciaron a sus cargos en el área deportiva de Nacional

Tras anunciar el cese de Jorge Bava al frente del plantel principal, el Club Nacional de Football confirmó que Sebastián Eguren y Martín Ligüera presentaron renuncia a sus cargos como director deportivo y secretario técnico del club, respectivamente. Las mismas fueron aceptadas por el Presidente y la Comisión Directiva.
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Horas antes, Nacional había anunciado que Jorge Bava y su cuerpo técnico no continuarán en sus funciones al frente del primer equipo. Los malos números sumados a la eliminación en copas internacionales fueron determinantes. La derrota del sábado ante Racing terminó por convencer al club de que el ciclo de Bava había llegado a su fin.
Nacional busca técnico
La dirigencia de Nacional tiene previsto comenzar a definir este mismo domingo quién asumirá la conducción del plantel. Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos se encuentran Sebastián Abreu, Álvaro Gutiérrez, Diego Monarriz y Gustavo Munúa.
Además, desde la propia dirigencia surgió el nombre del argentino Gustavo Costas como una de las alternativas consideradas para ocupar el cargo.
El nuevo entrenador tendrá poco margen para trabajar antes de uno de los partidos más importantes de la temporada. Nacional afrontará el clásico ante Peñarol el domingo 30 de agosto, por lo que el próximo técnico dispondrá de aproximadamente dos semanas para asumir, conocer al plantel y preparar al equipo para el duelo ante su tradicional rival.
La institución deberá resolver ahora no solo quién será el sustituto de Bava, sino también cómo reencauzar un proyecto deportivo que llega al clásico con importantes interrogantes y con la necesidad de recuperar protagonismo en el Campeonato Uruguayo.