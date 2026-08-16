Eguren y Ligüera renunciaron a sus cargos en el área deportiva de Nacional

Además, desde la propia dirigencia surgió el nombre del argentino Gustavo Costas como una de las alternativas consideradas para ocupar el cargo.

El nuevo entrenador tendrá poco margen para trabajar antes de uno de los partidos más importantes de la temporada. Nacional afrontará el clásico ante Peñarol el domingo 30 de agosto, por lo que el próximo técnico dispondrá de aproximadamente dos semanas para asumir, conocer al plantel y preparar al equipo para el duelo ante su tradicional rival.

La institución deberá resolver ahora no solo quién será el sustituto de Bava, sino también cómo reencauzar un proyecto deportivo que llega al clásico con importantes interrogantes y con la necesidad de recuperar protagonismo en el Campeonato Uruguayo.