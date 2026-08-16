Luis Almagro vuelve a la carga y el Frente Amplio "no le da el derecho a hablar de Mujica"

Fernando Pereira: “No le damos el derecho”

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió directamente a Almagro y rechazó que el excanciller pueda presentarse como intérprete del pensamiento de Mujica.“Del Pepe Mujica pueden hablar sus compañeros, su sector político, Lucía Topolansky, pero no le damos el derecho a que hable de Pepe Mujica al señor Almagro”, afirmó Pereira.

Y fue todavía más lejos: “No merece ese derecho, no tiene ese derecho, no queremos que lo tenga”, sostuvo.La respuesta de Pereira también apuntó a la forma en que Almagro describe su salida del Frente Amplio.Almagro sostiene que fue expulsado de la coalición en un procedimiento que calificó de “stalinista” y en el que, según su versión, no tuvo derecho a defenderse.Pereira plantea exactamente lo contrario.

“No lo sacamos del Frente Amplio, se fue del Frente Amplio porque abandonó los valores y principios del FA”, afirmó el presidente de la coalición.

Luis Almagro reivindica su posición

La respuesta de Almagro llegó a través de sus redes sociales. Allí volvió a reivindicar las razones que, según su versión, explicaron su enfrentamiento con el Frente Amplio.

“Sí, fui expulsado del Frente Amplio en un proceso stalinista en el que no tuve derecho a defenderme”, escribió.En el mismo mensaje sostuvo que los principios que defendió —y que asegura seguir defendiendo— son “los de la Democracia contra la dictadura, la defensa de los Derechos Humanos contra los crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de Derechos Humanos cometidos por las dictaduras, así como elecciones libres, justas y transparentes contra el fraude electoral y los golpes de Estado”.