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Política

Vuelve sin que lo llamen

Luis Almagro vuelve a la carga y el Frente Amplio "no le da el derecho a hablar de Mujica"

Luis Almagro salió a hablar de José Mujica y desde el frente Amplio no se lo perdonaron. Fernando Pereira lo criticó con dureza.

Luis Almagro uelve a generar polémica en el Frente Amplio.

Luis Almagro uelve a generar polémica en el Frente Amplio.
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Por Redacción Caras y Caretas

Luis Almagro volvió a quedar en el centro de la polémica política uruguaya y, como tantas veces durante los últimos años, su palabra volvió a ser el punto de quiebre con el Frente Amplio. El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos y excanciller de José Mujica aseguró esta semana que el expresidente compartía su visión sobre la situación venezolana, aunque públicamente mantuviera otra posición.

Almagro también cuestionó la situación política actual y, al referirse al gobierno de Yamandú Orsi, sostuvo que “en la política hacemos lo que podemos” y que el presidente “está haciendo lo que puede en la mejor manera posible”. Pero fue su referencia a Mujica la que provocó la reacción más dura desde la conducción del Frente Amplio.

“Trabajé codo a codo con Mujica durante mucho tiempo”, escribió Almagro, antes de sostener que sus opiniones sobre el exmandatario están amparadas por “el derecho a la libre expresión” y por el conocimiento que, según afirmó, adquirió durante los años de trabajo conjunto.

Fernando Pereira: “No le damos el derecho”

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió directamente a Almagro y rechazó que el excanciller pueda presentarse como intérprete del pensamiento de Mujica.“Del Pepe Mujica pueden hablar sus compañeros, su sector político, Lucía Topolansky, pero no le damos el derecho a que hable de Pepe Mujica al señor Almagro”, afirmó Pereira.

Y fue todavía más lejos: “No merece ese derecho, no tiene ese derecho, no queremos que lo tenga”, sostuvo.La respuesta de Pereira también apuntó a la forma en que Almagro describe su salida del Frente Amplio.Almagro sostiene que fue expulsado de la coalición en un procedimiento que calificó de “stalinista” y en el que, según su versión, no tuvo derecho a defenderse.Pereira plantea exactamente lo contrario.

“No lo sacamos del Frente Amplio, se fue del Frente Amplio porque abandonó los valores y principios del FA”, afirmó el presidente de la coalición.

Luis Almagro reivindica su posición

La respuesta de Almagro llegó a través de sus redes sociales. Allí volvió a reivindicar las razones que, según su versión, explicaron su enfrentamiento con el Frente Amplio.

“Sí, fui expulsado del Frente Amplio en un proceso stalinista en el que no tuve derecho a defenderme”, escribió.En el mismo mensaje sostuvo que los principios que defendió —y que asegura seguir defendiendo— son “los de la Democracia contra la dictadura, la defensa de los Derechos Humanos contra los crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de Derechos Humanos cometidos por las dictaduras, así como elecciones libres, justas y transparentes contra el fraude electoral y los golpes de Estado”.

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