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Sociedad MetSul | lluvias | tormentas

Alerta meteorológica

Inumet y MetSul advierten sobre episodio de lluvias copiosas y tormentas severas en Uruguay

Inumet emitió un comunicado señalando el ingreso de un frente inestable en Uruguay que dejará acumulados de lluvia de hasta 300 mm y tormentas muy fuertes.

Pronóstico con tormentas y lluvias de acuerdo a Inumet y Metsul

Pronóstico con tormentas y lluvias de acuerdo a Inumet y Metsul

 Foto: Gastón Britos / FocoUy.
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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agência privada brasilera MetSul Meteorología emitieron advertencias por el ingreso de un frente cálido e inestable que provocará un severo deterioro del tiempo en el país a partir de este domingo 16 y hasta el miércoles 19 de agosto.

De acuerdo con las previsiones oficiales y los análisis de modelos numéricos, el fenómeno afectará principalmente a las regiones norte, centro y este del territorio uruguayo, con un alto riesgo de inundaciones y anegamientos locales.

Detalles del evento y zonas afectadas

  • Acumulados extremos: MetSul proyecta precipitaciones acumuladas de entre 100 y 300 mm en varios puntos del país, con la posibilidad de registrar montos superiores de forma puntual.

  • Aviso de Inumet: El organismo oficial destacó que la interacción con un frente cálido originará lluvias copiosas y tormentas de variada intensidad entre la madrugada del domingo y la tarde del miércoles.

  • Departamentos bajo mayor riesgo: Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno, Río Negro, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y Florida.

  • Fenómenos asociados: Se aguarda una intensa actividad eléctrica, caída de granizo, rachas de viento fuertes asociadas a celdas de tormenta y anegamientos por el rápido incremento del caudal en ríos y arroyos.

Evolución para el Área Metropolitana y la franja costera

Para la capital y la zona sur, si bien el mayor volumen de agua se concentrará al norte del Río Negro y la franja oriental, Inumet anticipa jornadas caracterizadas por abundante nubosidad, precipitaciones aisladas y neblinas, acompañadas de un paulatino descenso de la temperatura hacia el inicio de la semana laboral.

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