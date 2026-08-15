Inumet y MetSul advierten sobre episodio de lluvias copiosas y tormentas severas en Uruguay

Detalles del evento y zonas afectadas
-
Acumulados extremos: MetSul proyecta precipitaciones acumuladas de entre 100 y 300 mm en varios puntos del país, con la posibilidad de registrar montos superiores de forma puntual.
-
Aviso de Inumet: El organismo oficial destacó que la interacción con un frente cálido originará lluvias copiosas y tormentas de variada intensidad entre la madrugada del domingo y la tarde del miércoles.
-
Departamentos bajo mayor riesgo: Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno, Río Negro, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y Florida.
-
Fenómenos asociados: Se aguarda una intensa actividad eléctrica, caída de granizo, rachas de viento fuertes asociadas a celdas de tormenta y anegamientos por el rápido incremento del caudal en ríos y arroyos.
Evolución para el Área Metropolitana y la franja costera
Para la capital y la zona sur, si bien el mayor volumen de agua se concentrará al norte del Río Negro y la franja oriental, Inumet anticipa jornadas caracterizadas por abundante nubosidad, precipitaciones aisladas y neblinas, acompañadas de un paulatino descenso de la temperatura hacia el inicio de la semana laboral.