Con la soga al cuello, Nacional va por un triunfo impostergable ante Racing

Es por eso que Jorge Bava trabajó en Los Céspedes con un equipo que presentó muchas modificaciones, entre ellas un cambio de esquema como principal novedad, empezando y el retorno de Luis Mejía al arco por el irregular Alexis Martín.

Además colocó una línea de tres defensores, con dos carrileros y otros nombres principales respecto al equipo que cayó frente al Sastre.

En el sector derecho apareció Nicolás Rodríguez, que se moverá por esa banda en lugar de Emiliano Ancheta. En la zaga ingresó Paolo Calione, quien acompañará a Agustín Rogel y Francisco Calvo.

Otros cambios

Otra modificación estuvo en el lado izquierdo, donde Benjamín Núñez ocupó el lugar de Camilo Cándido, expulsado en el duelo anterior y sancionado con dos partidos.

Por delante de la defensa, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Agustín dos Santos serían los encargados de repartirse la mitad de la cancha. Rubén Botta irá al banco para ir graduando sus cargas teniendo en cuenta su reciente arribo al club.

Maximiliano Gómez volverá a la titularidad tras cumplir la fecha de sanción y estará acompañado por Tiziano Correa o Maximiliano Silvera, la única duda que tendría el entrenador.

De esta manera, el equipo probable de Nacional sería con Luis Mejía; Paolo Calione, Agustín Rogel, Francisco Calvo; Nicolás Rodríguez. Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Agustín dos Santos y Benjamín Núñez; Tiziano Correa o Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Racing un rival peligroso

A su frente estará Racing, que debutó empatando 2-2 con Deportivo Maldonado. Si bien el equipo de Sayago no repite lo hecho en el Apertura donde se consagró campeón, viene cumpliendo una gran campaña que lo mantiene tercero de la anual con 42 unidades, siete por delante de los albos.

El árbitro del partido será Esteban Ostojich, acompañado de Agustín Berisso y Marcos Rosamen. Augusto Olmos será el cuarto, mientras que en el VAR estarán Leodán González y Héctor Bergalo.