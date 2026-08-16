Nacional cesó a Jorge Bava y acelera la búsqueda de un nuevo entrenador

La derrota ante Racing cambió el escenario

La caída ante Racing terminó siendo determinante. La directiva había manejado inicialmente la posibilidad de mantener a Bava incluso en caso de una nueva derrota, pero el resultado y el momento deportivo provocaron un cambio de postura.

El club también atraviesa un período de evaluación en su estructura deportiva. Entre las situaciones que están bajo análisis se encuentra la continuidad del mánager Sebastián Eguren, por lo que la salida del entrenador se produce en un contexto de revisión más amplio dentro del área deportiva.

Varios nombres sobre la mesa

La dirigencia de Nacional se reunirá este domingo a las 15:00 para comenzar a definir quién asumirá la conducción del plantel. Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos se encuentran Sebastián Abreu, Álvaro Gutiérrez, Diego Monarriz y Gustavo Munúa.

Además, desde la propia dirigencia surgió el nombre del argentino Gustavo Costas como una de las alternativas consideradas para ocupar el cargo.

El nuevo entrenador tendrá poco margen para trabajar antes de uno de los partidos más importantes de la temporada. Nacional afrontará el clásico ante Peñarol el domingo 30 de agosto, por lo que el próximo técnico dispondrá de aproximadamente dos semanas para asumir, conocer al plantel y preparar al equipo para el duelo ante su tradicional rival.

La institución deberá resolver ahora no solo quién será el sustituto de Bava, sino también cómo reencauzar un proyecto deportivo que llega al clásico con importantes interrogantes y con la necesidad de recuperar protagonismo en el Campeonato Uruguayo.