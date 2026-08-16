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Deportes Nacional | Bava | entrenador

Uno más, y van...

Nacional cesó a Jorge Bava y acelera la búsqueda de un nuevo entrenador

La derrota 2-0 ante Racing en el Estadio Centenario puso fin al ciclo de Bava, que dirigió 25 partidos oficiales.

Jorge Bava fue cesado en Nacional

Jorge Bava fue cesado en Nacional
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Por Redacción de Caras y Caretas

Jorge Bava dejó de ser el entrenador de Nacional luego de la derrota 2-0 frente a Racing, de este sábado en el Estadio Centenario. El resultado terminó de inclinar la balanza en una situación que la dirigencia venía analizando desde hacía varias semanas y que finalmente derivó en la decisión de poner punto final al ciclo.

Bava dirigió al equipo durante 25 partidos oficiales, con un balance de 11 victorias, 11 derrotas y tres empates. Su etapa al frente del conjunto tricolor había comenzado en la octava fecha del Torneo Apertura, tras la salida de Jadson Viera, pero no consiguió darle continuidad a una propuesta futbolística ni sostener resultados regulares.

La situación deportiva de Nacional se deterioró en las últimas semanas. El equipo ocupa actualmente el séptimo lugar de la Tabla Anual, con 35 puntos sobre 72 posibles, mientras que se encuentra último en el Torneo Clausura. A eso se suma la eliminación de la Copa Sudamericana frente a Tigre, otro de los golpes que condicionaron la continuidad del entrenador.

La derrota ante Racing cambió el escenario

La caída ante Racing terminó siendo determinante. La directiva había manejado inicialmente la posibilidad de mantener a Bava incluso en caso de una nueva derrota, pero el resultado y el momento deportivo provocaron un cambio de postura.

El club también atraviesa un período de evaluación en su estructura deportiva. Entre las situaciones que están bajo análisis se encuentra la continuidad del mánager Sebastián Eguren, por lo que la salida del entrenador se produce en un contexto de revisión más amplio dentro del área deportiva.

Varios nombres sobre la mesa

La dirigencia de Nacional se reunirá este domingo a las 15:00 para comenzar a definir quién asumirá la conducción del plantel. Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos se encuentran Sebastián Abreu, Álvaro Gutiérrez, Diego Monarriz y Gustavo Munúa.

Además, desde la propia dirigencia surgió el nombre del argentino Gustavo Costas como una de las alternativas consideradas para ocupar el cargo.

El nuevo entrenador tendrá poco margen para trabajar antes de uno de los partidos más importantes de la temporada. Nacional afrontará el clásico ante Peñarol el domingo 30 de agosto, por lo que el próximo técnico dispondrá de aproximadamente dos semanas para asumir, conocer al plantel y preparar al equipo para el duelo ante su tradicional rival.

La institución deberá resolver ahora no solo quién será el sustituto de Bava, sino también cómo reencauzar un proyecto deportivo que llega al clásico con importantes interrogantes y con la necesidad de recuperar protagonismo en el Campeonato Uruguayo.

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